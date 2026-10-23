Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DIŞİŞLERİ Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ile R4+E3 toplantısı öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.

R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı