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Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştu

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Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştu Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da görüştü. R4 ve R4+E3 dışişleri bakanları toplantıları Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

DIŞİŞLERİ Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ile R4+E3 toplantısı öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.

R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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