Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da Ed Miliband ile buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi İstanbul'da görüştü. R4 ve R4+E3 dışişleri bakanları toplantıları Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.
DIŞİŞLERİ Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile ile R4+E3 toplantısı öncesinde İstanbul'da bir araya geldi.
R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı öncesi bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı