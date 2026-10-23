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Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

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Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de Haber Videosunu İzle
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
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Ons altın, Asya piyasalarında 4 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına inerek temmuzdan bu yana en düşük düzeyi gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi değerli metali baskıladı. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybeden ons, haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüşüne ilerliyor. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 400 lira civarında işlem gördü.

  • Spot altın, ocak ayında 5 bin 400 doların üzerinde gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 4 bin doların altına geriledi.
  • İç piyasada gram altın 6 bin 406 lira, çeyrek altın 10 bin 453 lira, Cumhuriyet altını 41 bin 685 liradan işlem gördü.
  • Ham petrol fiyatları yüzde 4 artışla son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı; yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluşturdu.

Küresel piyasalarda satış baskısı altındaki altın, ocak ayında gördüğü zirveden bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Yatırımcıların gözü gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına çevrildi.

ZİRVEDEN YÜZDE 25 GERİLEDİ

Spot altın, cuma günü Asya seansında 4 bin doların altına geriledi. Ons altın, ocak ayında 5 bin 400 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 6 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTIN 6 BİN 400 LİRA CİVARINDA

İç piyasada gram altın, saat 07.40 sıralarında 6 bin 406 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın 10 bin 453 lira, Cumhuriyet altını ise 41 bin 685 lira seviyesinden alım gördü.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ BASKI YARATTI

Ham petrol fiyatları perşembe günü yaklaşık yüzde 4 artışla son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırması petroldeki yükselişte etkili oldu. Petroldeki artış, enflasyonun yüksek seyredeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar da faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttı. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petroldeki yükselişin sürmesi halinde uzun vadeli faiz beklentilerinin yukarı yönlü etkilenebileceğini ve bunun altın üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

ABD Merkez Bankası (Fed), 27-28 Ekim’de toplanacak. Piyasalar bu toplantıda faizin sabit tutulmasını beklerken, aralık ayında faiz artırımı yapılacağına yaklaşık yüzde 80 ihtimal veriyor. Yatırımcılar ayrıca Fed’in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine odaklandı.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE DÜŞTÜ

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1 düşüşle ons başına 53,98 dolara geriledi. Platin yüzde 0,1 kayıpla 1.568,58 dolardan, paladyum ise yatay seyirle 1.054,50 dolardan işlem gördü.

HSBC’DEN TAHMİN REVİZYONU

HSBC, platin ve paladyum için 2026 yılı ortalama fiyat tahminlerini düşürdü. Banka, kararında piyasa dinamiklerinin değişmesini ve yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasını gerekçe olarak gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUnreal:

Yarın barış yaparız derler altın yükselir petrol düşer.trump da İsrail de İran da bu şekilde para kazanıyor

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