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Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama

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Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama
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Türkiye Diyanet Vakfı, fon yatırımlarında zarar edildiği ve üst düzey yöneticilerin bu nedenle görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Basında ve sosyal medyada gündem olan iddiaları reddeden vakıf, tasfiye kararı alınan fonlarda herhangi bir mali kaynaklarının bulunmadığını açıkladı. Yönetim değişikliğinin fon tartışmalarıyla ilgisi olmadığını savunan TDV, iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

  • Türkiye Diyanet Vakfı, fon yatırımlarından zarar edildiği ve üst düzey yöneticilerin bu nedenle görevden alındığı iddialarını reddetti.
  • Vakıf, tasfiye kararı alınan portföy yönetim şirketleri ve fonlarda hiçbir mali kaynağının bulunmadığını, tek fon yatırımının faizsiz TLK fonu olduğunu ve bu fondaki varlıkların kademeli olarak diğer faizsiz mecralara yönlendirildiğini bildirdi.
  • TDV, iddiaları haberleştiren ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan "vakfın fon yatırımlarından zarar ettiği ve üst düzey yöneticilerinin bu nedenle görevden alındığı" yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. İddiaları kesin bir dille reddeden Vakıf, haksız ithamlarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

"TASFİYE EDİLEN FONLARDA KAYNAĞIMIZ YOK"

1975 yılında kurulan ve 149 ülkede faaliyet gösteren TDV, mevzuat gereği nakdi varlıklarını faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Açıklamada, gündeme gelen ve tasfiye kararı alınan portföy yönetim şirketlerinde ya da fonlarda vakfın hiçbir mali kaynağının bulunmadığı, dolayısıyla bu fonlar üzerinden herhangi bir değer kaybı veya zararın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Vakfın tek fon yatırımının faizsiz finans ilkelerine göre çalışan TLK fonu olduğu belirtilen açıklamada, piyasadaki tasfiye kararlarının ardından bu fondaki varlıkların da kontrollü ve kademeli olarak çekilmeye başlandığı ve diğer faizsiz mecralara yönlendirildiği ifade edildi.

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SADECE BİR RASTLANTI"

TDV Genel Müdürü ve iki Genel Müdür Yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevden alındığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yönetim değişikliğinin uzun süredir Mütevelli Heyetinin gündeminde yer alan idari bir süreç olduğu ve fon tartışmalarıyla aynı döneme denk gelmesinin tamamen bir rastlantıdan ibaret olduğu kaydedildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Asılsız haber ve paylaşımlara karşı kararlılık mesajı veren Türkiye Diyanet Vakfı, vakfa yönelik haksız itham ve iftiraları haberleştirenler ile sosyal medyada yayanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdilaver ovalı:

ATATÜRK NE BÜYÜK ADAMMIŞ..ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYOR TÜRKİYE

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıRamazan Katırcı:

Makarnacı tayfası anlamaz. Onlar için bir tek şey var, kuyruk sırasından kurtulmaları yetiyor.

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Haber Yorumlarıyobaz deşen:

inandık tamam halis selami koş

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Faiz haramdır ama

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Haber YorumlarıÖzcan Kuvan:

Kedidir kedi

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