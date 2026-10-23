Kolombiya'da Casanare gişelerine bomba yüklü araçla saldırıda 4 kadın yaralandı

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Kolombiya'nın Casanare yönetim bölgesinde bulunan bir otoyolda gişelere bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Villanueva ve Monterrey kasabalarını birbirine bağlayan otoyol üzerindeki San Pedro gişelerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, otoyol işletmesi firmasında çalışan 4 kadın yaralandı. Gişe kabinlerinin bir kısmı tamamen yıkılırken bölgede büyük çapta hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kolombiya Ulaştırma Bakanı Elsa Noguera, yerel basına yaptığı açıklamada saldırıyı sert şekilde kınayarak, hükümetin ulaşım koridorunu kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak için yerel makamlarla koordineli çalıştığını belirtti.

Noguera, "Hükümet olarak, bölgede güvenliği sağlamak ve bu koridoru kullanan vatandaşlarımızı korumak için güvenlik güçlerimizle derhal harekete geçtik." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da en son 12 Ekim'de Cauca yönetim bölgesinde bulunan otoyoldaki gişelere bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

Casanare yönetim bölgesi, Kolombiya'nın Doğu Ovaları bölgesinde yer alıyor ve yasa dışı silahlı grupların faaliyet gösterdiği eyaletler arasında bulunuyor.

Bölgede, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı Clan del Golfo (Körfez Klanı), silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Jose David Suarez Cephesi ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle 2016'da yaptığı barış anlaşmasına karşı çıkan üyelerinden oluşan silahlı gruplar faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA