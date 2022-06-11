Bayburt Haber, Bayburt Son Dakika Haberleri - Haberler

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BAYBURT

Bayburt haber, Bayburt son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor

Bayburt - 3 Saat Önce
Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 69 milyon TL'lik onay

Bayburt - Dün 18:37
Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

Bayburt - Dün 08:55
10 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

10 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bayburt - Dün 05:59
Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi

Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi

Bayburt - 09.06.2022
Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Bayburt - 09.06.2022
Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

Bayburt - 09.06.2022
Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir

Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor, sel ve su baskını olabilir

Bayburt - 09.06.2022
Turgutlu Belediye Başkanı Akın: 'Turgutluspor'u Artık Siyasi Malzeme Yapmayalım' Dedim Kötü Bir Şey mi İstedim?'

Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Turgutluspor'u Artık Siyasi Malzeme Yapmayalım' Dedim Kötü Bir Şey mi İstedim?"

Bayburt - 08.06.2022

Bayburt

Nüfus82.274 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
02:46 		Öğle
12:24 		İkindi
16:22 		Akşam
19:55 		Yatsı
21:43
ValiCüneyt Epcim
Bld. BaşkanıHükmü Pekmezci - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.bayburt.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.bayburt.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı3
Yüzölçümü3.741 km2
Rakım1550m
Posta Kodu69000
Alan Kodu458
Plaka Kodu69
Koordinatı40.25631, 40.22289
Bayburt Seçim Sonuçları
Bayburt Gündemindeki Kişiler
Bayburt Haber Dağılımı
Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi

Başkan Yazıcı'dan, Karadeniz'deki 10 şehrin çocuklarına karne hediyesi

Bayburt - 08.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bayburt - 08.06.2022
Öğrenciler topladıkları çöpleri sanat eserine dönüştürecek

Öğrenciler topladıkları çöpleri sanat eserine dönüştürecek

Bayburt - 06.06.2022
Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı

Bayburt POMEM Müdürü Günel'e gazilik unvanı

Bayburt - 06.06.2022
1'inci sınıf emniyet müdürü 28 yıl sonra gazi sayıldı

1'inci sınıf emniyet müdürü 28 yıl sonra gazi sayıldı

Bayburt - 06.06.2022

Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış geliyor
6 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

6 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bayburt - 06.06.2022
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Öğle saatlerinde başlayıp tüm hafta boyunca etkili olacak

Bayburt - 05.06.2022
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bayburt'ta piknik alanları doldu taştı

Bayburt - 05.06.2022
Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

Bayburt'ta su deposuna düşen kişi öldü

Bayburt - 05.06.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 5 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 5 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 05.06.2022
Baksı Müzesi eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor

Baksı Müzesi eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor

Bayburt - 04.06.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 4 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 4 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 04.06.2022
Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor

Bayburt'taki askeri kışla inşaatının yapımı devam ediyor

Bayburt - 03.06.2022
Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt'tan

Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt'tan

Bayburt - 03.06.2022
Sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor

Sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor

Bayburt - 03.06.2022
Köylüler kaymakamla birlikte, sulama kanalını imece usulü temizledi

Köylüler kaymakamla birlikte, sulama kanalını imece usulü temizledi

Bayburt - 03.06.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 3 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 3 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 03.06.2022
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Hüsamettin Koçan'ın 'Ayağımdaki Diken' sergisini ziyaret etti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Hüsamettin Koçan'ın "Ayağımdaki Diken" sergisini ziyaret etti

Bayburt - 02.06.2022
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı

Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı

Bayburt - 02.06.2022
Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi

Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi

Bayburt - 02.06.2022
PROF. DR. ORTA TÜRKİYE, METEOROLOJİK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞIYOR

PROF. DR. ORTA TÜRKİYE, METEOROLOJİK VE ZİRAİ KURAKLIK YAŞIYOR

Bayburt - 02.06.2022
Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket

Şampiyon boksör Sürmeneli'ye plaket

Bayburt - 02.06.2022
2 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

2 Haziran 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bayburt - 02.06.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 2 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 2 Haziran 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 02.06.2022
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti

Bayburt - 01.06.2022
Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor

Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor

Bayburt - 01.06.2022
KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı

KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı

Bayburt - 01.06.2022
Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

Bayburt - 01.06.2022
'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışlarının bölge finali Trabzon'da yapıldı

"Türkiye'nin En Hızlısı" yarışlarının bölge finali Trabzon'da yapıldı

Bayburt - 31.05.2022
ESOB Başkanı Karaman'a veda yemeği düzenlendi

ESOB Başkanı Karaman'a veda yemeği düzenlendi

Bayburt - 31.05.2022
ESOB Başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi

ESOB Başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi

Bayburt - 31.05.2022
Bayburt ve Erzurum maharetlerini cirit maçında konuşturdu

Bayburt ve Erzurum maharetlerini cirit maçında konuşturdu

Bayburt - 31.05.2022
Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Bayburt - 30.05.2022
Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi

Bingöl'de 2. İlkbahar Fotosafari Yarışması sona erdi

Bayburt - 30.05.2022
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de

Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de

Bayburt - 29.05.2022
Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından okullar boyanıyor

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından okullar boyanıyor

Bayburt - 29.05.2022
Vali Epcim: 'Çok önemli yatırımlar arifesindeyiz'

Vali Epcim: "Çok önemli yatırımlar arifesindeyiz"

Bayburt - 29.05.2022
Bayburt'ta Ejderha Kayaları efsanesi

Bayburt'ta Ejderha Kayaları efsanesi

Bayburt - 29.05.2022
'Yakupabdal Tabiat Parkı' sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor

"Yakupabdal Tabiat Parkı" sezonun ilk misafirlerini ağırlıyor

Bayburt - 28.05.2022
Bodrumspor tarihi finale çıkıyor

Bodrumspor tarihi finale çıkıyor

Bayburt - 28.05.2022
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip yarın İzmir'de belli olacak

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip yarın İzmir'de belli olacak

Bayburt - 28.05.2022
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

Bayburt - 27.05.2022
Öğrenciler 450 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı

Öğrenciler 450 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı

Bayburt - 27.05.2022
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

Bayburt - 27.05.2022
SPOR Bodrumspor'un gözü finalde

SPOR Bodrumspor'un gözü finalde

Bayburt - 27.05.2022
Karaoğlu: 'Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum'

Karaoğlu: "Bodrumspor kulüp başkanının şahsım hakkında başlattığı karalama kampanyasını esefle kınıyorum"

Bayburt - 27.05.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bayburt - 27.05.2022
Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

Bayburt - 27.05.2022
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 4 ilde sağanak yağış için saat verdiler

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 4 ilde sağanak yağış için saat verdiler

Bayburt - 27.05.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 27.05.2022
Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip

Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip

Bayburt - 26.05.2022
Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi

Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi

Bayburt - 26.05.2022
Şehit Muammer Gür, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Şehit Muammer Gür, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Bayburt - 26.05.2022
Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

Bayburt - 26.05.2022
Tema Vakfı Başkanı Ataç: Madenciliğe Kapalı Alanların Acilen Kanunlarla Belirlenmesi Gerekiyor

Tema Vakfı Başkanı Ataç: Madenciliğe Kapalı Alanların Acilen Kanunlarla Belirlenmesi Gerekiyor

Bayburt - 25.05.2022
Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde

Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde

Bayburt - 25.05.2022
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI

BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI

Bayburt - 25.05.2022
Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

Bayburt - 25.05.2022
Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu

Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu

Bayburt - 25.05.2022
3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Bayburt - 24.05.2022
BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI

BODRUMSPOR FİNALE YÜKSELDİ. BAYBURT'TAKİ MAÇ KAVGA İLE BAŞLADI, ALKIŞ İLE TAMAMLANDI

Bayburt - 24.05.2022
Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

Bayburt - 24.05.2022
Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

Bayburt - 24.05.2022
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Bayburt - 24.05.2022
Bodrum Belediyesi'nden Bayburt açıklaması

Bodrum Belediyesi'nden Bayburt açıklaması

Bayburt - 24.05.2022
Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması

Bodrum Belediyesi'nden Bodrumspor açıklaması

Bayburt - 24.05.2022
'Sıra dışı müze' Baksı, çevre sorunlarına dikkati çekecek

"Sıra dışı müze" Baksı, çevre sorunlarına dikkati çekecek

Bayburt - 24.05.2022
Muhabir cirit atının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muhabir cirit atının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bayburt - 24.05.2022
Haziran'a sayılı günler kala çobanların kar ve çay keyfi

Haziran'a sayılı günler kala çobanların kar ve çay keyfi

Bayburt - 24.05.2022
Bayburt GÖİ - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayburt GÖİ - Bodrumspor canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Bayburt GÖİ - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayburt GÖİ - Bodrumspor canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Bayburt - 24.05.2022
24 Mayıs 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Mayıs 2022 Bayburt hava durumu nasıl? Meteoroloji Bayburt bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bayburt - 24.05.2022
Bayburtspor Başkanı Çalışkan'dan Bodrumspor açıklaması

Bayburtspor Başkanı Çalışkan'dan Bodrumspor açıklaması

Bayburt - 23.05.2022
Bodrumspor'dan suç duyurusu

Bodrumspor'dan suç duyurusu

Bayburt - 23.05.2022
Bodrumspor final için sahada

Bodrumspor final için sahada

Bayburt - 23.05.2022
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 3. yılında anılıyor

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 3. yılında anılıyor

Bayburt - 23.05.2022
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı

Bayburt - 23.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Mayıs 2022

Bayburt - 23.05.2022
Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler

Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler

Bayburt - 23.05.2022
Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Bayburt - 23.05.2022
SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

Bayburt - 23.05.2022
Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler

Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler

Bayburt - 23.05.2022
Bodrumspor'dan Bayburt rövanşı öncesi iddialara yanıt

Bodrumspor'dan Bayburt rövanşı öncesi iddialara yanıt

Bayburt - 22.05.2022
Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Bayburt - 22.05.2022
Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı

Bayburtlu çiftçilere 1,5 yılda 32 milyon liralık destek sağlandı

Bayburt - 22.05.2022
BAYBURT KARDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

BAYBURT KARDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Bayburt - 22.05.2022
Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Bayburt - 22.05.2022
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel ve erozyon kontrol çalışmaları tamamlandı

Bayburt - 22.05.2022
Türkiye'nin ilk solo dağcısı 61. zirvesine Çankırı'da ulaştı

Türkiye'nin ilk solo dağcısı 61. zirvesine Çankırı'da ulaştı

Bayburt - 22.05.2022
Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 100 bin ziyaretçiyi hedefliyor

Anadolu'nun güzelliklerini anlatan müze 100 bin ziyaretçiyi hedefliyor

Bayburt - 21.05.2022
Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 13 Mayıs 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 13 Mayıs 2022 Bayburt namaz vakitleri!

Bayburt - 13.05.2022
Bayburt imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 23 Nisan 2022 Bayburt bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Bayburt imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 23 Nisan 2022 Bayburt bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Bayburt - 23.04.2022
Halkının büyük bir kesimi Türkmen ve Çepnilerden oluşan Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alır ve 3.652 kilometrekare yüz ölçümü vardır. Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan şehir, tarihi İpek Yolu üzerine kurulmuştur. Bu nedenledir ki birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Türkmenlerin ilk yerleşim yeri olduğu söylenir. Bulunduğu yer itibariyle Karadeniz ve Karasal iklim etkileri görülür. Bayburt’un ilçeleri; Aydıntepe, Demirözü ve Merkez’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bayburt haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bayburt son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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