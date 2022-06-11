Bayburt Haber, Bayburt Son Dakika Haberleri - Haberler

BAYBURT
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Bayburt
Parçalı Bulutlu
|İmsak
02:46
|Öğle
12:24
|İkindi
16:22
|Akşam
19:55
|Yatsı
21:43
|Vali
|Cüneyt Epcim
|Bld. Başkanı
|Hükmü Pekmezci - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.bayburt.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.bayburt.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|3
|Yüzölçümü
|3.741 km2
|Rakım
|1550m
|Posta Kodu
|69000
|Alan Kodu
|458
|Plaka Kodu
|69
|Koordinatı
|40.25631, 40.22289
|Bayburt Seçim Sonuçları
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