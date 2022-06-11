Bayburt Haber, Bayburt Son Dakika Haberleri - Haberler

Bayburt 82.274 (2019 itibarıyla) 82.274 25° 25° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

02:46 Öğle

12:24 İkindi

16:22 Akşam

19:55 Yatsı

21:43 Vali Cüneyt Epcim Bld. Başkanı Hükmü Pekmezci - (MHP) Valilik Sitesi http://www.bayburt.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.bayburt.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 3 Yüzölçümü 3.741 km2 Rakım 1550m Posta Kodu 69000 Alan Kodu 458 Plaka Kodu 69 Koordinatı 40.25631, 40.22289 Bayburt Seçim Sonuçları

Halkının büyük bir kesimi Türkmen ve Çepnilerden oluşan Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alır ve 3.652 kilometrekare yüz ölçümü vardır. Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan şehir, tarihi İpek Yolu üzerine kurulmuştur. Bu nedenledir ki birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Türkmenlerin ilk yerleşim yeri olduğu söylenir. Bulunduğu yer itibariyle Karadeniz ve Karasal iklim etkileri görülür. Bayburt’un ilçeleri; Aydıntepe, Demirözü ve Merkez’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bayburt haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bayburt son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.