Fransa'da yeni gösteriler öncesi 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 17 Ekim'deki protestolarda yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından yarın düzenlenecek yeni gösterilerde ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini, yaklaşık 20 zırhlı araç, 15 TOMA, helikopterler ve özel müdahale birliklerinin hazır bulundurulacağını açıkladı.

Fransa'da hükümet, 17 Ekim'deki protestolarda yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından yarın düzenlenecek yeni gösteriler öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yarın yeni gösteriler yapılması beklenirken, hükümet geçen hafta yaşanan yağma, kundaklama ve kamu binalarına yönelik saldırıların tekrarlanmaması için harekete geçti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugün düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde uygulanacak geniş kapsamlı güvenlik planını açıkladı. Sendikalar, öğrenci örgütleri, siyasi oluşumlar ve sosyal medya üzerinden çok sayıda gösteri çağrısı yapıldığını belirten Nunez, "Yarın kamusal alanlarda 70 bin polis ve jandarma görev yapacak" dedi.

Güvenlik operasyonunda yerel polis ve jandarma birimlerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) ile mobil jandarma ekipleri de görev yapacak. CORAT kapsamında bazı mobil jandarma birlikleri, özellikle şehir merkezleri ve çevresindeki polis sorumluluk bölgelerinde görevlendirilerek polis ekiplerine destek verecek. Nunez, yeni güvenlik planını "son derece hareketli, çevik ve etkili" olarak nitelendirerek, yağma ve saldırı düzenleyebilecek gruplara karşı hızlı ve kararlı müdahale edileceğini söyledi.

20 zırhlı araç, 15 TOMA ve özel birlikler hazır bekleyecek

Güvenlik önlemlerinin ayrıntılarını paylaşan Nunez, ülke genelinde yaklaşık 20 Centaure tipi zırhlı araç ile 15 toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) konuşlandırılacağını açıkladı. Operasyonlarda helikopterler, insansız hava araçları, dronlara karşı savunma sistemleri, atlı birlikler ve köpekli ekipler de kullanılacak. Paris ve çevresinin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de hava desteği sağlanacak.

Polis ve jandarmanın özel müdahale birlikleri RAID, GIGN ve BRI de önceden belirlenen noktalarda hazır bulundurulacak. Ancak Nunez, bu birliklerin doğrudan göstericilere müdahale etmek veya kalabalıkları dağıtmak amacıyla görevlendirilmediğini vurguladı.

"Bu özel birliklerin görevi kamu düzenini sağlamak değil" diyen Nunez, ekiplerin kamu binalarının korunması gibi destek görevlerinde kullanılabileceğini belirtti. Özel birliklerin "bina koruma görevleri" üstlenebileceğini ifade eden Nunez, böylece polis ve jandarmanın gösteriler sırasında kamu düzenini sağlamaya odaklanmasının hedeflendiğini söyledi.

Güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla izinli polis ve jandarmaların bir bölümünün yeniden göreve çağrıldığını açıklayan Nunez, eğitimleri devam eden polis adaylarının da yetkileriyle sınırlı olmak üzere destek görevlerinde kullanılacağını ifade etti.

Bazı gösteriler yasaklandı, yürüyüş güzergahları değiştiriliyor

Nunez, 17 Ekim'de özellikle şehir merkezlerinde yaşanan yağma ve kamu binalarına yönelik saldırıların ardından valiliklerin gösterilere ilişkin güvenlik değerlendirmelerini sıkılaştırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da valilerden güvenlik risklerini ayrıntılı biçimde incelemelerini istediğini belirten Nunez, bazı gösterilerin yasaklandığını, diğerlerinin ise belirli güvenlik şartları altında düzenlenebileceğini söyledi. Özellikle alışveriş caddeleri ve şehir merkezlerinden geçen yürüyüşlerin ciddi risk oluşturduğunu savunan Nunez, gösterilerin mümkün olduğunca bu bölgelerin dışındaki güzergahlara yönlendirilmesini istediklerini belirtti.

Gösterileri düzenleyen kuruluşların yeterli güvenlik ve organizasyon kapasitesine sahip olması gerektiğini vurgulayan Nunez, yürüyüşlerin kamu düzeni açısından daha az risk taşıyan bölgelerde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Valilerin güvenlik risklerine göre gösteri güzergahlarını son ana kadar değiştirebileceğini açıklayan Nunez, önceden belirlenen bir güzergahın yeni tehditlerin ortaya çıkması halinde yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Marsilya ve Orleans'daki gösterilere ilişkin soruları da yanıtlayan Nunez, kararların yerel güvenlik şartlarına göre ilgili valilikler tarafından alındığını belirtti. Nunez, gerekli görülmesi halinde yürüyüş güzergahlarının değiştirilebileceğini veya gösterilerin yasaklanabileceğini ifade etti.

Sokağa çıkma yasakları sürüyor

Geçen haftaki şiddet olaylarının ardından bazı hassas bölgelerde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasaklarının devam ettiğini açıklayan Nunez, valilerin belediye başkanlarıyla yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi. Kamu düzenini korumak amacıyla ek tedbirlerin de alındığını belirten Nunez, bu kapsamda havai fişekler ile benzin ve diğer akaryakıtların taşınmasına yönelik yerel yasakların uygulandığını ifade etti. Nunez, söz konusu tedbirlerin her bölgedeki güvenlik risklerine göre belirlendiğini vurguladı.

Gösterilere beklenenin iki katından fazla katılım

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 20 Ekim'de Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, önceki gösterilerde güvenlik planlamasının yetersiz kaldığını kabul ederek, "220 bin gösterici bekliyorduk, 550 bin kişi vardı" demişti. Nunez, yağmacı grupların farklı noktalarda hareket ederek güvenlik güçlerini dağıtmaya çalıştığını, bu nedenle yeni operasyonlarda hızlı müdahaleye ağırlık verileceğini belirtmişti.

Şiddet olaylarına ilişkin yaklaşık 500 yeni yakalama

Nunez, 17 Ekim'deki gösteriler sırasında yaklaşık 2 bin 400 kişinin yakalandığını, sonraki günlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında ise yaklaşık 500 kişinin daha yakalandığını açıkladı. Limoges Belediye Binası'ndaki yangının şüphelilerinin de yakalandığını belirten Nunez, yağma ve saldırılara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni gösterilerde adli işlemleri hızlandırmak amacıyla ülke genelinde savcılıklarla koordineli özel birimler oluşturulduğunu duyuran Nunez, yakalanan kişilerin kısa sürede adli makamlara sevk edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin ise dün 17 Ekim'deki olayların ardından 2 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, 217 kişinin cezaevine konulduğunu bildirmişti.

"Yağmacılara karşı kesinlikle tavizsiz olacağız"

Yarın yapılacak gösteriler öncesinde sosyal medya üzerinden çok sayıda katılım çağrısı yapıldığını belirten Nunez, sendikalar, öğrenci örgütleri ve siyasi oluşumların yanı sıra aşırı sol ve radikal sol çevrelerden de çağrılar geldiğini söyledi. Bazı radikal grupların yeniden yağma ve saldırı düzenlemeye yönelik mesajlar paylaştığını öne süren Nunez, güvenlik güçlerine en üst düzeyde kararlılıkla hareket etmeleri yönünde talimat verdiğini açıkladı. "Yağmacılara ve şiddet olaylarına karışanlara karşı tavizsiz olacağız" diyen Nunez, 17 Ekim'de yaşananları "Tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Güvenlik güçlerine verilen talimatların son derece açık olduğunu belirten Nunez, "Kesinlikle tavizsiz olacağız" sözlerini yineleyerek, şiddet olaylarına karışacak kişilerin yakalanacağını ve haklarında adli işlem başlatılacağını söyledi. Kamu binalarına saldırıların, yağmaların ve güvenlik güçlerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Nuez, bu tür olayların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

"Orantılılık, her zaman orantılılık"

Basın toplantısında güvenlik güçlerinin müdahale yetkilerine ilişkin soruları da yanıtlayan Nunez, polis ve jandarmanın güç kullanırken yasal çerçeveye ve orantılılık ilkesine uyması gerektiğini vurguladı. Göz yaşartıcı gaz, çevreleme bombaları, ses bombaları ve LBD olarak bilinen savunma amaçlı mermi atan silahların mevzuatta öngörülen şartlarda kullanılabileceğini belirten Nunez, "Orantılılık, her zaman orantılılık" dedi.

Söz konusu silahların yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda ve orantılı biçimde kullanılabileceğini vurgulayan Nunez, müdahalelerin denetime tabi olduğunu söyledi.

17 ve 18 Ekim'deki polis müdahalelerine ilişkin soruşturmalar hakkında da konuşan Nunez, polis denetim birimi IGPN tarafından incelenen dosya sayısının 6'dan 8'e yükselmiş olabileceğini, ancak bu rakamın ayrıca teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Soruşturma açılmasının tek başına orantısız güç kullanıldığı anlamına gelmediğini ifade eden Nunez, ilgili denetim birimlerinin müdahalelerin hukuka uygunluğunu araştırdığını söyledi.

Feshedilen aşırı gruplar mercek altında

Daha önce feshedilen aşırı grupların yeniden örgütlenip örgütlenmediğine ilişkin soruları da yanıtlayan Nunez, hem aşırı sağ hem de aşırı sol yapılara yönelik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Feshedilmiş bir örgütün yeniden oluşturulduğunun tespit edilmesi halinde hukuki süreç başlatılacağını belirten Nunez, bu tür yapılanmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

İtfaiyeciler de saldırıların hedefi oldu

Nunez, 17 Ekim'deki olaylarda güvenlik güçlerinin yanı sıra itfaiyecilerin de saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Marsilya, Paris ve ülkenin diğer bölgelerinde görev yapan itfaiyecilerin müdahaleleri sırasında taş ve çeşitli cisimlerin atılmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Nunez, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nunez, güvenlik güçlerinin cumartesi günü yapılacak gösterilere hazır olduğunu belirterek, "Son derece hızlı ve kararlı olacağız. Kesinlikle hiçbir şeye göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı