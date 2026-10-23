Dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton'dan Filistin'e bir kez daha destek

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Formula 1'in en tanınmış isimlerinden Lewis Hamilton, Filistin'e yönelik desteğini bir kez daha dile getirdi. Ferrari'nin Britanyalı pilotu, ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de düzenlenen basın toplantısında dünya genelindeki çatışmalara, Afrika'nın sorunlarına ve özgürlük mücadelesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN'İ ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Daha önce de Filistin'e destek açıklamaları yapan 41 yaşındaki pilot, barış çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var."

Hamilton'ın açıklamaları, yalnızca Filistin'le sınırlı kalmadı. Ünlü pilot, Afrika ülkelerinde yaşanan sorunlara da dikkat çekerek uluslararası kamuoyunun bölgedeki gelişmeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.

"SORUNLARIN ÇOĞU SÖMÜRGECİLİĞİN SONUCU"

Ruanda'ya gitmenin bölgede yaşanan sorunları görmezden gelmek anlamına gelmediğini belirten Hamilton, insanların Afrika'nın geçmişi ve bugünü hakkında bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Ünlü pilot, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." dedi.

Afrika'nın karşı karşıya kaldığı sorunların tarihsel nedenlerine de değinen Hamilton, "Oradaki sorunların çoğu hâlâ sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

FORMULA 1'İN AFRİKA'YA DÖNMESİNİ İSTİYOR

Hamilton, Formula 1 yarışlarının yeniden Afrika kıtasında düzenlenmesi için uzun yıllardır girişimlerde bulunduğunu da anlattı. Bu amaçla Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla birçok kez görüştüğünü belirten Britanyalı pilot, Afrika'nın zengin kültürüyle bir Grand Prix organizasyonunu hak ettiğini ifade etti.

Afrika tarihinin İngiltere'deki okul müfredatında daha fazla yer alması gerektiğini de savunan Hamilton, kıtanın kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti.

"AFRİKA BİRLEŞİRSE ÇOK GÜÇLÜ OLUR"

Afrika'nın sahip olduğu doğal kaynaklara ve dünya kültürüne katkılarına değinen Hamilton, kıtanın geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirtti. Hamilton, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Formula 1'in 2030'lu yılların başlarında yeniden Afrika'da yarış düzenlemesi bekleniyor. Organizasyon, kıtadaki son yarışını 1993 yılında Güney Afrika'daki Kyalami Pisti'nde gerçekleştirmişti.