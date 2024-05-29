Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent, sağanağa teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı Ankara, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Çorum, Amasya ve Kars'ta sağanak yağış etkili oldu.

ANKARA

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, köprü altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Çetin Emeç Caddesi ve Sokullu Caddesi kesişimindeki mazgalın zarar görmesi nedeniyle vatandaşlar, trafik kazalarını önlemek amacıyla dubayla tedbir aldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yağışın ardından oluşan su birikintisi trafiği aksattı. Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan bu yol üzerindeki Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katını da su bastı. İtfaiye ekibi ve görevliler su tahliyesi yaptı.

AKSARAY

Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

İKİ GENÇ SU KANALINA DÜŞTÜ

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

YOZGAT

Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı. Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.

Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.

ÇORUM

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar, Kıcılı, Külah ve Çelebibağı köylerinde ekili araziler dolu tabakası ile kaplandı. Sağanak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt Mahallesi'ndeki sel kanalında taşkın meydana geldi. İlçede 20 ev ve iş yerini de su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı. Dodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.

AMASYA

Amasya'da beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

KARS

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Bölgede aniden bastıran dolu nedeniyle, tarım arazileri zarar gördü.

Yalınçayır Mahallesi'ndeki tritikale, buğday, mısır ve şeker pancarı tarlaları beyaza büründü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başladı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.