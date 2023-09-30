Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 kent için sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Kocaeli, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bakan Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin "Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var." dedi. Öte yandan AKOM'dan İstanbul için saat verilerek uyarı yapıldı.

Son günlerde etkili olan yağışlı havalara ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir uyarı geldi. İstanbul, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Kocaeli, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı uyarı yapıldı. Öte yandan Hatay, Adana ve Osmaniye için ise turuncu kodlu uyarı geldi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkili olacak yoğun yağışlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna ve yetkililerin uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

"YAĞMUR SUYUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporunu paylaştı. Paylaşımında, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olmaya başladığını vurgulayan Özhaseki, "Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var. Ancak yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan hava tahmin raporuna, yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON TAHMİNLER AÇIKLANDI

Son hava tahmin raporuna göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

23 İL İÇİN UYARI

Bugün için yapılan uyarıya göre, İstanbul, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Kocaeli, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Bartın, Karabük, Düzce için sarı uyarı yapıldı. Öte yandan Hatay, Adana ve Osmaniye için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN UYARI GELDİ

Yarın ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Sinop'un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.