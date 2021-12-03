Vatan Haberleri - Vatan Haber - Haberler

Vatan Haberleri
Vatan haber, Vatan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik BelgesiKütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen 'Erişilebilirlik Belgeleri Takdim Töreni'ne katıldı.
Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde açıklama yaptı: Bu verileri nereden aldınızTÜİK'in randevu vermediği Kılıçdaroğlu kurumun önüne giderek bir açıklama yaptı.
Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulunduAntalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece tekneden denize düşüp kayboldukları bildirilen Suriye uyruklu 2 göçmenin cansız bedenleri bulundu.
Mersin'e şehit ateşi düştüTUNCELİ'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun (32) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir."Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir.
Yokuş aşağı inen otomobil 2 araca çarptı: 1 yaralıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı.
İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardıİki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı Karabük'te 4 katlı apartmanın 3. katında sobadan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeşi komşuları yanmaktan son anda kurtardı.
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Bir Dizi Ziyaretler GerçekleştirdiAdli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere ilimizi teşrif eden Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül toplantının ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.
03.12.2021 Yasaklama Kararı03. 12. 2021 Yasaklama KararıKorona virüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla,...
Vali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ZiyaretiVali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Engelli dernekleri yöneticilerini ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Özel Çocuklardan Özel GösteriRize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldı.
Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyasıİlçemizde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyası Başlatılmıştır.
Vali Ünlü, Belediyenin Toplu Açılış Törenine KatıldıVali Enver Ünlü, Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen dört projenin toplu açılış törenine katıldı.
Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardıSon dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardıÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su...
Boş arazide erkek cesedi bulunduBoş arazide erkek cesedi bulundu Adıyaman'da, boş bir arazi içerisinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Ankara'da engelli sanatçı ve sporcular hünerlerini sergilediANKARA Şehir Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde bedensel engelli sanatçılar ve sporcular hünerlerini sergiledi.
Bulgaristan'da seçim sonrası parlamentoda ilk oturum yapıldıBulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 47. Dönem Parlamentosu ilk oturumunu yaptı.
Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladıOrdu'nun Çatalpınar ilçesinde lise öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle video hazırlandı.
Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi geliyor3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde Denizlililere çok özel bir müjde veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ni kente kazandıracaklarını açıkladı.
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZEdinilen son dakika gelişmesine göre BAYRAMPAŞA Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni bina açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildiSon dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 3 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 192'den 187'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olurken toplam 355 bin 226 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.
ISPARTA ESNAFINDAN 'İNDİRİM' KAMPANYASIISPARTA'da, kunduracı esnafı her türlü ürüne gelen zamları protesto etmek amacıyla 21 günlük 'indirim' kampanyası başlattı.
AK Parti'li Ercik, CHP'nin "miting yeri" açıklamasına ilişkin konuştu AçıklamasıAK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik.
Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldiTürkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.
Son dakika haberleri | Bafra polisi engellilerin yanındaSon dakika haberler: Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Bakan Yanık, Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi (1)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Antalya Valiliği ise yaptığı uyarıda metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceğini belirtti.
Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasına taşındıBayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasına taşındıİSTANBUL Engelleri birlikte aşmak ve engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak prensibi ile hareket eden Bayrampaşa Belediyesi, bu doğrultuda Fizik Tedavi ve Engelliler...
Çorum Belediyesi 'Hayatımızın Özel Kahramanları'nı unutmadıÇorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle 'Hayatımızın Özel Kahramanları' isimli bir program düzenledi.
Elazığ'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğiElazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Engelliler Gününde renkli görüntülerManisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programında engelliler gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.
Son dakika... Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğiSon dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi.
Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret ettiAfşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentteki özel eğitim uygulama ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldıSultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı Altıeylül'de açılış şöleni AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde açılışa katıldı.
Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıAdana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.
25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine gözü gibi bakıyor25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine gözü gibi bakıyorı Kerim okumayı da ihmal etmiyor.
Cizre'de "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendiŞırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.
Son dakika! Kayseri Şehir Hastanesi'nde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kurulduSon dakika gelişmesine göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" hizmet vermeye başladı.
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayızMalatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezleri tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'Farkındalık Programı' Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
DİYARBAKIR - Engelliler sahnede hünerlerini sergilediDiyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda sahneye çıkan engelliler, tiyatro oyunu sahneledi, halk oyunları gösterisi sundu, koro halinde şarkılar seslendirdi, şiir okudu.
Engellilerin el emeği ürünleri sergilendiEngellilerin el emeği ürünleri sergilendiSAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerince üretilen el emeği ürünler sergilendi.
AK Parti'li Ünal: "Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek"AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edilen bir ekosistemden çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandıBankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandıVAN Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, bir banka şubesinde parayı çektikleri esnada suçüstü yakalandı.
Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandıBolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandıBOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında aynı kişiye ait 2'şer katlı 2 ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.
Terme'de engelliler unutulmadı3 Aralık Dünya Engelliler Günü Terme'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Öztürk: "Bir gün değil, her gün yanınızdayız"Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Polis özel öğrencileri yalnız bırakmadıSamsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü ve polis ekipleri özel öğrencileri yalnız bırakmadı.
4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?Türkiye'de zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Araç sahipleri yazlık lastikleri değiştirmek zorunda. Lastik değişimine gidecek vatandaşlar 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? sorularını araştırıyor.
BAŞKAN PEKYATIRMACI ENGELLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTUSelçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini Sille'de ağırladı.