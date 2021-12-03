Vatan Haberleri - Vatan Haber - Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 3 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 192'den 187'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olurken toplam 355 bin 226 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.

Ösym - 09.11.2021