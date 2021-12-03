Vatan Haberleri - Vatan Haber - Haberler
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Vatan Haberleri

Vatan haber, Vatan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik Belgesi

Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik Belgesi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen 'Erişilebilirlik Belgeleri Takdim Töreni'ne katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde açıklama yaptı: Bu verileri nereden aldınız

Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde açıklama yaptı: Bu verileri nereden aldınız

TÜİK'in randevu vermediği Kılıçdaroğlu kurumun önüne giderek bir açıklama yaptı.
Ösym - 09.11.2021
Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulundu

Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyelinin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün gece tekneden denize düşüp kayboldukları bildirilen Suriye uyruklu 2 göçmenin cansız bedenleri bulundu.
Ösym - 09.11.2021
Mersin'e şehit ateşi düştü

Mersin'e şehit ateşi düştü

TUNCELİ'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun (32) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir.'

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün mesele inanmaktır, azmetmektir, ondan sonra da vatanını, milletini Allah için sevmektir.
Ösym - 09.11.2021
Yokuş aşağı inen otomobil 2 araca çarptı: 1 yaralı

Yokuş aşağı inen otomobil 2 araca çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı.
Ösym - 09.11.2021
İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı Karabük'te 4 katlı apartmanın 3. katında sobadan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeşi komşuları yanmaktan son anda kurtardı.
Ösym - 09.11.2021
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere ilimizi teşrif eden Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül toplantının ardından bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.
Ösym - 09.11.2021
03.12.2021 Yasaklama Kararı

03.12.2021 Yasaklama Kararı

03. 12. 2021 Yasaklama KararıKorona virüs (Covid-19) virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla,...
Ösym - 09.11.2021
Vali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti

Vali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti

Vali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Engelli dernekleri yöneticilerini ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Ösym - 09.11.2021
Özel Çocuklardan Özel Gösteri

Özel Çocuklardan Özel Gösteri

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyası

Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyası

İlçemizde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyası Başlatılmıştır.
Ösym - 09.11.2021
Vali Ünlü, Belediyenin Toplu Açılış Törenine Katıldı

Vali Ünlü, Belediyenin Toplu Açılış Törenine Katıldı

Vali Enver Ünlü, Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen dört projenin toplu açılış törenine katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardıÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su...
Ösym - 09.11.2021

4. Kayseri Kitap Fuarı, 'Sezai Karakoç' anısına kapılarını açtı
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu Adıyaman'da, boş bir arazi içerisinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Ösym - 09.11.2021
Ankara'da engelli sanatçı ve sporcular hünerlerini sergiledi

Ankara'da engelli sanatçı ve sporcular hünerlerini sergiledi

ANKARA Şehir Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde bedensel engelli sanatçılar ve sporcular hünerlerini sergiledi.
Ösym - 09.11.2021
Bulgaristan'da seçim sonrası parlamentoda ilk oturum yapıldı

Bulgaristan'da seçim sonrası parlamentoda ilk oturum yapıldı

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 47. Dönem Parlamentosu ilk oturumunu yaptı.
Ösym - 09.11.2021
Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı

Ordulu öğrenciler Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde lise öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için işaret diliyle video hazırlandı.
Ösym - 09.11.2021
Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi geliyor

Denizli'ye engelsiz spor ve yaşam merkezi geliyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde Denizlililere çok özel bir müjde veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ni kente kazandıracaklarını açıkladı.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ

Son dakika haberi: BAKAN YANIK 3 BİNDEN FAZLA ENGELLİ KAMU PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAYRAMPAŞA Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni bina açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 3 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 192'den 187'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olurken toplam 355 bin 226 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.
Ösym - 09.11.2021
ISPARTA ESNAFINDAN 'İNDİRİM' KAMPANYASI

ISPARTA ESNAFINDAN 'İNDİRİM' KAMPANYASI

ISPARTA'da, kunduracı esnafı her türlü ürüne gelen zamları protesto etmek amacıyla 21 günlük 'indirim' kampanyası başlattı.
Ösym - 09.11.2021
AK Parti'li Ercik, CHP'nin 'miting yeri' açıklamasına ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti'li Ercik, CHP'nin "miting yeri" açıklamasına ilişkin konuştu Açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "AK Parti olarak geçmişten bugüne bütün mitinglerimizi diğer partiler gibi yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı yanı, yani şimdiki Millet Bahçesi yanında gerçekleştirdik.
Ösym - 09.11.2021
Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan 'Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika haberleri | Bafra polisi engellilerin yanında

Son dakika haberleri | Bafra polisi engellilerin yanında

Son dakika haberler: Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Ösym - 09.11.2021
Bakan Yanık, Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi (1)

Bakan Yanık, Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi (1)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
Ösym - 09.11.2021
Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

Çevre Bakanlığı ve valilikten Antalyalılara sel ve su baskını uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Antalya Valiliği ise yaptığı uyarıda metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceğini belirtti.
Ösym - 09.11.2021
Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasına taşındı

Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasına taşındı

Bayrampaşa'da Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yeni hizmet binasına taşındıİSTANBUL Engelleri birlikte aşmak ve engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak prensibi ile hareket eden Bayrampaşa Belediyesi, bu doğrultuda Fizik Tedavi ve Engelliler...
Ösym - 09.11.2021
Çorum Belediyesi 'Hayatımızın Özel Kahramanları'nı unutmadı

Çorum Belediyesi 'Hayatımızın Özel Kahramanları'nı unutmadı

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle 'Hayatımızın Özel Kahramanları' isimli bir program düzenledi.
Ösym - 09.11.2021
Elazığ'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

Elazığ'da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Ösym - 09.11.2021
Engelliler Gününde renkli görüntüler

Engelliler Gününde renkli görüntüler

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programında engelliler gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika... Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Son dakika... Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Ankara Şehir Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi.
Ösym - 09.11.2021
Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentteki özel eğitim uygulama ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Ösym - 09.11.2021
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi açıldı Altıeylül'de açılış şöleni AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Altıeylül'de açılışa katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde açılışa katıldı.
Ösym - 09.11.2021
Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, yaralandı.
Ösym - 09.11.2021
25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine gözü gibi bakıyor

25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine gözü gibi bakıyor

25 yıl önce çıkan çatışmada yaralanarak ferç olan gazi eşine gözü gibi bakıyorı Kerim okumayı da ihmal etmiyor.
Ösym - 09.11.2021
Cizre'de 'Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi

Cizre'de "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "Engelsizler Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.
Ösym - 09.11.2021
Son dakika! Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi' kuruldu

Son dakika! Kayseri Şehir Hastanesi'nde "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" kuruldu

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Destek Birimi" hizmet vermeye başladı.
Ösym - 09.11.2021
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezleri tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'Farkındalık Programı' Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
Ösym - 09.11.2021
DİYARBAKIR - Engelliler sahnede hünerlerini sergiledi

DİYARBAKIR - Engelliler sahnede hünerlerini sergiledi

Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda sahneye çıkan engelliler, tiyatro oyunu sahneledi, halk oyunları gösterisi sundu, koro halinde şarkılar seslendirdi, şiir okudu.
Ösym - 09.11.2021
Engellilerin el emeği ürünleri sergilendi

Engellilerin el emeği ürünleri sergilendi

Engellilerin el emeği ürünleri sergilendiSAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli derneklerince üretilen el emeği ürünler sergilendi.
Ösym - 09.11.2021
AK Parti'li Ünal: 'Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek'

AK Parti'li Ünal: "Türkiye üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edilen bir ekosistemden çıkarılması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Ösym - 09.11.2021
Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Bankada parayı çeken dolandırıcılar suçüstü yakalandıVAN Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, bir banka şubesinde parayı çektikleri esnada suçüstü yakalandı.
Ösym - 09.11.2021
Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da, aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandıBOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında aynı kişiye ait 2'şer katlı 2 ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.
Ösym - 09.11.2021
Terme'de engelliler unutulmadı

Terme'de engelliler unutulmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Terme'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ösym - 09.11.2021
Öztürk: 'Bir gün değil, her gün yanınızdayız'

Öztürk: "Bir gün değil, her gün yanınızdayız"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile özel rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Ösym - 09.11.2021
Polis özel öğrencileri yalnız bırakmadı

Polis özel öğrencileri yalnız bırakmadı

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü ve polis ekipleri özel öğrencileri yalnız bırakmadı.
Ösym - 09.11.2021
4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Türkiye'de zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Araç sahipleri yazlık lastikleri değiştirmek zorunda. Lastik değişimine gidecek vatandaşlar 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? sorularını araştırıyor.
Ösym - 09.11.2021
BAŞKAN PEKYATIRMACI ENGELLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

BAŞKAN PEKYATIRMACI ENGELLİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini Sille'de ağırladı.
Ösym - 09.11.2021
Vali Doğan'a, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Ziyareti

Vali Doğan'a, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Ziyareti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hatay Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kurs gören engelli gençlerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı eşliğinde kabul etti.
Ösym - 09.11.2021
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