Gençler kışlada Mehmetçikle omuz omuza bir gün geçirdi

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında öğrencileri ağırladı. Kışla atmosferini soluyan gençler, askeri disiplini ve vatan savunmasını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın gençlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bağlarını güçlendirmek amacıyla başlattığı proje, Eskişehir'de heyecan dolu anlara sahne oldu. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuk olan öğrenciler, gün boyu askerlerin eğitim ve operasyonel süreçlerine tanıklık etti. Jet uçaklarının hazırlık aşamalarını inceleyen ve Mehmetçikle bir araya gelen gençler, askerlik mesleğinin inceliklerini uzman personelden dinledi.

"Askerlik mesleğine olan ilgi arttı"

Proje kapsamında kışlada bir gün geçiren öğrenciler, TSK'nın modern imkanlarını ve disiplinli yaşamını yakından görme şansı yakaladı. Mehmetçikle aynı atmosferi paylaşan gençler, bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu ve Türk askerine olan hayranlıklarının arttığını ifade etti. Etkinlik, askeri disiplinin gençlere aşılanması ve mesleki tanıtım açısından büyük ilgi gördü. - ESKİŞEHİR

