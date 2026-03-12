İstiklal Marşı'nın 105. Yıl Dönümü Muğla'da Coşku ile Kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle yad edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Salonu'nda gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu Müdürü Savaş Sinan Koca yaptı. Koca, Akif'in "Zulmü alkışlayamam" dizeleriyle başladığı konuşmasında, 12 Mart tarihi sadece bir şiirin kabulü değil, bir milletin bağımsızlık iradesinin tarihe altın harflerle yazılması olduğunu vurguladı.

Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mehmet Akif, bu büyük eseri bir ödül için değil, milletine olan sevgisiyle kaleme almıştır. İstiklal Marşı sadece bir şiir değil; her mısrasında bir şehidin hatırasını barındıran eşsiz bir destandır. Bugün bağımsızlığımızı korumak, teknolojide ve savunma sanayinde yerli ve milli başarılar elde etmekle mümkündür"

Program kapsamında Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı gösteri izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sahne performansları, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler sahnede onurlandırıldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı