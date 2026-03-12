Haberler

İstiklal Marşı'nın 105. Yıl Dönümü Muğla'da Coşku ile Kutlandı

İstiklal Marşı'nın 105. Yıl Dönümü Muğla'da Coşku ile Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı. Programda, Mehmet Akif Ersoy rahmetle anıldı ve vatanseverlikle dolu bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin sahne performansları büyük beğeni topladı ve İstiklal Marşı Ezbere Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanırken, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle yad edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Salonu'nda gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu Müdürü Savaş Sinan Koca yaptı. Koca, Akif'in "Zulmü alkışlayamam" dizeleriyle başladığı konuşmasında, 12 Mart tarihi sadece bir şiirin kabulü değil, bir milletin bağımsızlık iradesinin tarihe altın harflerle yazılması olduğunu vurguladı.

Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mehmet Akif, bu büyük eseri bir ödül için değil, milletine olan sevgisiyle kaleme almıştır. İstiklal Marşı sadece bir şiir değil; her mısrasında bir şehidin hatırasını barındıran eşsiz bir destandır. Bugün bağımsızlığımızı korumak, teknolojide ve savunma sanayinde yerli ve milli başarılar elde etmekle mümkündür"

Program kapsamında Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı gösteri izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sahne performansları, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrenciler sahnede onurlandırıldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, başarılı öğrencilere ödüllerini takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi