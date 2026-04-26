KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'deki 'Gayriresmi AB Liderler Zirvesi' açıklaması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle şekillenen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonumuzu kararlılıkla savunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen (GKRY) Avrupa Konseyi Gayriresmi Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, zirveyi yakından takip ettiklerini belirterek, "Zirvede ortaya konan tablo, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde yıllardır sürdürdüğü taraflı ve adaletten yoksun yaklaşımın değişmediğini bir kez daha açık şekilde göstermiştir. 2004 yılında Annan Planı referandumunda çözüme 'evet' diyen Kıbrıs Türk halkı cezalandırılmış, 'hayır' diyen Rum tarafı ise adanın tamamını temsil ediyormuş gibi Avrupa Birliği üyeliği ile ödüllendirilmiştir. Avrupa Birliği'nin o dönemde Kıbrıs Türk halkına verdiği, izolasyonların kaldırılması ve açılımların sağlanmasına yönelik sözlerin hiçbirisi hayata geçirilmemiştir. Bugün de durum aynıdır. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda sergilediği yaklaşım samimiyetten ve adaletten uzaktır ve daha da uzaklaşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Rum lider Nikos Hristodulidis'in, Avrupa Birliği (AB) Antlaşması'nın 42.7'nci maddesini devreye sokmaya yönelik girişimlerinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Üstel, "Bu girişimlerin amacı da açıktır. Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki maksimalist politikalarına Avrupa'yı dahil etmek, askeri koruma arayışını kurumsallaştırmak ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşısında siyasi bir blok oluşturma niyetindedir. Rum Yönetimi, ısrarla tüm dünyaya Türkiye'yi ve KKTC'yi tehdit olarak algılatma ve hedef gösterme piyesini sergilemeye devam etmektedir. Oysa gerçekler nettir. Bölgedeki gerilimi artıran taraf Türkiye ya da Kıbrıs Türk halkı değildir. Aksine, son yıllarda hızla silahlanan, çeşitli ülkelerle askeri anlaşmalar yapan, adayı yabancı askeri varlıkların merkezi haline getiren, Ada'yı savaşların ortasına atan ve hem Türkiye'ye hem de KKTC'ye tehdit dili kullanan taraf Rum yönetiminin kendisidir" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının, saldırgan tutuma rağmen haklarından, egemen eşitliğinden ve güvenliğinden asla vazgeçmeyeceğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği artık bu gerçekleri idrak ermelidir. Bu adada Kıbrıslı Türklere saldıran, köylerini evlerini yakan, çadırlarda yaşama mahkum eden, katleden, toplu mezarlara gömen, ortaklık cumhuriyetinden atan, tüm çözüm planlarını reddederek adada kalıcı bir uzlaşıya varılmasının önünü tıkayan Rum yönetimleridir. Garantörlük hakkını kullanarak yaşanan bu vahşete dur, diyen ve adada 50 yılı aşkın süredir barışın hüküm sürmesini sağlayan da Türkiye'dir. Kıbrıs Türk halkı, tüm bu saldırgan tutuma rağmen haklarından, egemen eşitliğinden ve güvenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, mevcut gerçeklerin kabulünden geçmektedir. KKTC Hükümeti olarak, ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle şekillenen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonumuzu kararlılıkla savunmayı sürdürüyoruz. Her platformda bu siyaseti anlatmaya, somut adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının baskılar karşısında geri adım atacağını düşünmemelidir. Bu mücadele, egemenliğin, güvenliğin ve onurlu bir geleceğin mücadelesidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı