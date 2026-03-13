Alaplı'da Çanakkale Zaferi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı programda vatan uğruna can veren aziz şehitler dualarla anıldı.

Alaplı Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programda, Alaplı İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından okunan 450 Hatm-i Şerif, Cuma namazı öncesinde yapılan programla şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 12.30'da başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken ilahiler seslendirildi. Çanakkale ruhunun yeniden hissedildiği programda şehitler için hep birlikte dua edildi.

Programın en anlamlı anlarından biri ise haftalar öncesinden okunmaya başlanan 450 Hatm-i Şerif'in duası oldu. Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından yapılan duaya camiyi dolduran cemaat büyük bir manevi atmosfer içerisinde "amin" diyerek eşlik etti.

Program sonunda vatandaşlar, şehitler için düzenlenen bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Alaplı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, din görevlileri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, Cuma namazının kılınmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı