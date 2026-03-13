Haberler

Alaplı'da Çanakkale Zaferi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Alaplı'da Çanakkale Zaferi İçin Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, aziz şehitler dualarla anıldı. Merkez Camii'nde yapılan etkinlikte, 450 Hatm-i Şerif okundu ve topluca dua edildi. Programa katılan Alaplı Kaymakamı, ilçe protokolü ve vatandaşlar, şehitler için düzenlenen organizasyondan memnuniyetlerini ifade etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anlamlı programda vatan uğruna can veren aziz şehitler dualarla anıldı.

Alaplı Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programda, Alaplı İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından okunan 450 Hatm-i Şerif, Cuma namazı öncesinde yapılan programla şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 12.30'da başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunurken ilahiler seslendirildi. Çanakkale ruhunun yeniden hissedildiği programda şehitler için hep birlikte dua edildi.

Programın en anlamlı anlarından biri ise haftalar öncesinden okunmaya başlanan 450 Hatm-i Şerif'in duası oldu. Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından yapılan duaya camiyi dolduran cemaat büyük bir manevi atmosfer içerisinde "amin" diyerek eşlik etti.

Program sonunda vatandaşlar, şehitler için düzenlenen bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Alaplı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, din görevlileri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, Cuma namazının kılınmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Büyük konuşmanın bedelini fena ödedi!
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler