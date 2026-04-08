Haberler

MEB, okullarda bu ayın temasını "sıfır atık" olarak belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakanlığın, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında belirlediği temayla öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemeleri hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında okullarda nisan ayının teması, "sıfır atık" olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin "Köklerden Geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri nisan ayında da devam ediyor.

Bu ayın teması, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirmek amacıyla "sıfır atık" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda ay boyunca tüm eğitim kademelerinde "sıfır atık atölyeleri" gerçekleştirilecek, devam eden iklim münazaraları "sıfır atık" temalı konularla zenginleştirilecek. Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan temaya uygun etkinliklerle süreç sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarıyla desteklenecek.

Öğrenciler, sıfır atık atölyelerinden iklim münazaralarına, yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen birçok çalışmayla farkındalık kazanacak.

"Sıfır Atık" uygulamalarının etki alanı genişletilecek

Öğrencilerin aktif katılımıyla "atık sanat sergileri", "geri dönüşüm tesisi gezileri", "kitap ve oyuncak takas şenlikleri" ile "atıksız gün" etkinlikleri planlanacak.

Ayrıca okul kulüpleri aracılığıyla yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen çalışmalar hayata geçirilecek.

Bu ay içinde idrak edilecek önemli gün ve haftalar vesilesiyle uzmanların da rehberliğinde iklim değişikliği, çevre hassasiyeti ve güvenli atık yönetimi süreçlerine odaklanan kapsamlı farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile eş güdüm sağlanarak, "sıfır atık" uygulamalarının etki alanı genişletilecek.

Ayrıca, aileler ve okul paydaşları da atık azaltma ve ayrıştırma süreçlerine yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarıyla sürece dahil edilerek, sıfır atık kültürünün toplumun geneline yayılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

