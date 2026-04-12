Karate antrenörü polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru ve Karate Milli Takımı Antrenörü Turgut Gürgöze, çocuk ve genç sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyor.

Babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında karateye başlayan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda derece elde eden Gürgöze, 2016 yılında Diyarbakır'daki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni kazanarak, polislik mesleğine adım attı.

Mesleğinin yanı sıra karateyi bırakmayan Gürgöze, geçen yıl Karate Milli Takımı Antrenörlüğüne getirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan Gürgöze, mesai saatleri dışında dezavantajlı bölgelerdeki çocukları kötü alışkanlıklardan ve ekran bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla geçen yıl Gakgo Spor Kulübünü kurdu.

Çalışmalarını Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda sürdüren Gürgöze, gündüz polislik görevini yerine getirirken akşam saatlerinde ise geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Yaklaşık 100 öğrencisi bulunan Gürgöze, verdiği eğitimle çocukları milli takıma kazandırmayı hedefliyor.

"Polislik, aynı zamanda geleceği korumaktır"

Turgut Gürgöze, AA muhabirine, küçük yaşta spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını, 8 yaşında başladığı karatede ulusal ve uluslararası birçok derecesinin bulunduğunu söyledi.

Polis olmaya 2016 yılında karar verdiğini belirten Gürgöze, polislik eğitim sürecinde de karate dersleri verdiğini anlattı.

Gürgöze, "Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenci olarak başladım. Burada da boş zamanlarımda karate dersi verdim. Polislerimizin sahaya çıktıklarında kendilerini savunabilmeleri için bildiğim tüm yakın dövüş ve karate tekniklerini bu 4-5 aylık süreçte aktarmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Göreve başladıktan sonra spor kulübü kurma hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Gürgöze, Elazığ'da kurduğu kulüple kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Polislik görevinin yanı sıra boş zamanlarında verdiği eğitimle sporcu yetiştirdiğini ifade eden Gürgöze, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı vatan ve bayrak sevgisi, disiplin ve saygı çerçevesinde yetiştirmeye çalışıyorum. Boş zamanlarımda dinlenmek yerine çocuklarla zaman geçirmeyi kendime ilke edindim. Bu yolda ilerlerken kendi geçmişimi göz önüne alıyorum. Bu yüzden çocukların hayatına dokunmak istiyorum. Amacımız sadece suçla mücadele etmek değil. Polislik, aynı zamanda geleceği korumaktır. Bu düşünceyle çocukların hayatına dokunmak istiyorum."

Bir yıl gibi kısa sürede çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandıklarını aktaran Gürgöze, sporcularının önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Gürgöze, "Gittiğimiz her organizasyondan madalyalarla döndük. 10 sporcumuzu milli takım gelişim kamplarına gönderdik. Hepsi kendilerini gösterme fırsatı buldu. Bu başarıları bir yıl içinde yaptık." dedi.

Ailelerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Gürgöze, şöyle konuştu:

"Aileler bize güvenerek çocuklarını gönderiyor. Polis olmam en önemli etkenlerden biri. Polislik, birçok insan için örnek alınan bir meslek. Bu sayede aileler bize güveniyor ve destek veriyor. Biz de bu güvenin karşılığını, başarı, saygı ve disiplinle çocuklara bunları aşılayarak vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çocuklarımızı destekliyor, müsabakalara götürüyoruz."

"Ailemi ve hocamı gururlandırmak istiyorum"

Sporculardan 12 yaşındaki Yaren Betül Yılmaz, antrenörü Turgut Gürgöze sayesinde öz güven kazandırdığını belirtti.

Yaren Betül, "Antrenmanlarda hem teknik öğreniyoruz hem de kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Kısa sürede Türkiye üçüncüsü oldum." dedi.

11 yaşındaki Metehan Aydın ise yaklaşık 9 aydır karate eğitimi aldığını söyledi.

Antrenörlerinden akşamları ve hafta sonu eğitim aldığını belirten Metehan, "Eskiden zamanımı boşa geçiriyordum. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonu olmak ve milli takıma girmek. Ailemi ve hocamı gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Elisa Meva Şık (6) da karateyi çok sevdiğini aktararak, "Üç yıldır karate yapıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Sürekli antrenman yapıyorum ve kendimi korumayı öğreniyorum." ifadelerini kullandı.