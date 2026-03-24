Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa ve Rüzgarlımeşe mahallelerini ziyaret eden Erdem, yerinde inceleme yaparak vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahallelerde gerçekleştirilen incelemelerde altyapıdan üstyapıya ve çevre düzenlemelerine kadar birçok başlık ele alındı.

Teknik ekiplerle sahada değerlendirmelerde bulunan Erdem, tespit edilen sorunların çözümü için ekiplere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, hizmetlerin daha hızlı ve etkin hayata geçirilmesi adına saha ziyaretlerine önem verdiklerini belirterek, "Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, sorunları yerinde görmeye ve çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baro, down sendromlu bireyleri misafir etti

Zonguldak Barosu Engelli Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireylerin misafir edildiği belirtildi.

Down sendromlu bireylerle bir araya gelmenin mutluluğu yaşandığı aktarılan açıklamada, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunan ziyaret için misafirlere teşekkür edildi.