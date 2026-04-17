Van'da şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Van'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Yeni Nurşin Camii'nde cuma namazı sonrası düzenlenen programda, vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerin yanı sıra Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler de unutulmadı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak mevlit okundu. İlgiyle takip edilen programda, vatanın birliği ve beraberliği için can veren tüm şehitler için hep birlikte el açılıp dualar edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Kahraman, Şehitler Haftası vesilesiyle bu organizasyonu tertip ettiklerini belirterek, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ruhlarına dua göndermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Kahraman, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadet mertebesine eren şehitlerimizi anmak, aynı zamanda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen elim olaylarda hayatını kaybeden yavrularımızı yad etmek adına bugün bir program düzenledik. Hem şehitlerimiz hem de meleklerimiz için Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve mevlid-i şerifler okutup dualarımızı onların aziz ruhlarına armağan ediyoruz" dedi.

Mevlid-i şerif programına dernek üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiden ayrılan vatandaşlara program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı