Mekke uçağını bekleyen umreciler şoka uğradı, soluğu karakolda aldılar

Sivas'tan umreye gitmek üzere bir firmaya para ödeyen 125 vatandaş, uçaklarının gelmemesi sonrası polis merkezine başvurdu. Mağdurlar, firmadan şikayetçi oldu.

Sivas'tan kutsal topraklara gitmek üzere bir firmaya para ödeyen vatandaşlar mağdur oldu. Havalimanında uçağın gelmemesi üzerine vatandaşlar, soluğu polis merkezinde aldı.

İddiaya göre, umreye gitmek için bir firmanın Sivas acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın ertelemeleri sonrası mağdur oldu. Acentenin 26 Mart'ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.'den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

"Açıkçası dolandırıldık"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart'ta Mekke'ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikayet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

Sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama