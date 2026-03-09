Elazığ'da kamyonetle makas atan sürücü kamerada

Elazığ'da trafikte kamyonetle makas atan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen kamyonet, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı