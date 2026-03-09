Elazığ'da kamyonetle makas atan sürücü kamerada
Elazığ'da bir kamyonet sürücüsü, trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen kamyonet, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı