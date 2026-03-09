Haberler

Elazığ'da kamyonetle makas atan sürücü kamerada

Güncelleme:
Elazığ'da bir kamyonet sürücüsü, trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da trafikte kamyonetle makas atan sürücü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen kamyonet, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ

