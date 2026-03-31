Bozdoğanlı öğrenciler başarılarıyla gururlandırdı

Bozdoğanlı öğrenciler başarılarıyla gururlandırdı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, spor ve akademik alanda önemli başarılar elde etti. Öğrenci Atalay Kayırlıoğlu, bilek güreşi Türkiye Finalleri'nde üçüncülük kazanırken, diğer öğrenciler 'Yeşil Vatan' iklim münazaralarında da birincilik elde etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde eğitim alanında elde edilen başarılar kadar sportif ve sosyal projelerdeki başarılar da dikkat çekiyor.

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem spor hem de akademik alanda önemli dereceler elde etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde okulu temsil eden Atalay Kayırlıoğlu, 45 kilo sağ kol erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Öte yandan okul öğrencileri, ilçede düzenlenen "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE" İklim Münazaraları'nda da birincilik elde etti. 11/G sınıfından Berkan Bulut, Muhammed Arslantaş, Davut Kanal ile 11/C sınıfından Saygın Mehmet Çörtük'ten oluşan ekip, elde ettikleri dereceyle Bozdoğan'ı Aydın'da temsil etmeye hak kazandı.

Okul yönetimi, başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, il düzeyinde yapılacak yarışmalarda da başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
