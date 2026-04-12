Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı'nda sistem arızası

Türkiye'deki sistem arızası nedeniyle Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı'nda onlarca araç saatlerdir bekletiliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında yaşanan sistem arızası nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen sürücüler, işlemlerin durması üzerine uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yağmur ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede yaklaşık 8 saattir beklediklerini belirten vatandaşlar, kendilerine sürekli "sistem yok" bilgisi verildiğini ifade ettiler.

Sistem arızasının yarın da giderilemeyebileceğinin kendilerine bildirildiğini öne süren vatandaşlar, sınır kapısında zor durumda kaldıklarını dile getirdi. Yetkililerden konuyla ilgili çözüm bekleyen sürücüler, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı