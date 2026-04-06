Şehit polis memuru Seçkin Yalçın için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

BAŞAKŞEHİR'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın (36) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda 30 Mart'ta meydana gelen kazada, polisleri taşıyan 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Mustafa Aydın şehit olurken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Seçkin Yalçın ise 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

MESLEKTAŞLARI OMUZLARINDA TAŞIDI

Seçkin Yalçın için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törene; şehidin annesi Zeliha Yalçın, babası Abdülkadir Yalçın ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda protokol üyesi ile meslektaşı katıldı. Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaş, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

'ŞEHİDİMİZ GÖREVİNİ VATAN BORCU OLARAK GÖRMÜŞTÜR'

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün kahraman meslektaşımız, şehidimiz Seçkin Yalçın'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Personelimizi görev çıkışı ikametlerine götüren aracın karıştığı elim kazada bir kahraman evladımızı daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aynı kazada şehit olan Mustafa Aydın'ın acısı henüz tazeyken, Seçkin Yalçın'ın da şehadeti acımızı katlamış, teşkilatımızın yüreğine bir kez daha ateş düşürmüştür. Şehidimiz, görevini sadece bir meslek olarak değil, bir vatan borcu olarak görmüştür. O, ardında onurlu bir hayat, şerefli bir duruş ve bizlere emanet ettiği tertemiz bir hatıra bırakmıştır. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler bu milletin en şerefli emanetlerinden birine sahipsiniz. Şehidimizin aziz hatırası, teşkilatımızın ve milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır. Acınız acımızdır. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanınızdadır. Başta şehit polis memuru Seçkin Yalçın olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından İstanbul Havalimanı'na götürülen şehidin naaşı, saat 20.50 uçağıyla Elazığ'a uğurlanacak. Şehit Yalçın'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Elazığ İmam-ı Azam Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Keban ilçesi Akçatepe Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı