Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan pazar ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe merkezinde kurulan pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının ruhunu pekiştiren Demirbaş, esnafın taleplerini dinledi ve pazar denetimlerinin artırılacağını belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, pazar alanındaki işyerlerini tek tek dolaşan Demirbaş, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Demirbaş, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Demirbaş, özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenerek onların görüş ve isteklerini dinledi.

Belediye ekiplerinin ramazan ayı boyunca pazar alanındaki denetim ve düzenleme çalışmalarını artırdığını belirten Demirbaş, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
