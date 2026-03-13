Haberler

Muğla'da şehitler dualarla anıldı

Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklar, İl Müdürü Yakup Kütük eşliğinde şehitliği ziyaret ederek vatan uğruna can veren kahramanları kabirleri başında dualarla andı.

Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara milli bilinç ve vatan sevgisi kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. İl Müdürü Yakup Kütük'ün katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, çocuklar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudu.

Ziyaret sırasında çocuklara, üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatanın hangi fedakarlıklarla kazanıldığı ve korunduğu anlatıldı. Etkinlikte; birlik ve beraberlik ruhu, millet olma bilinci ve ay-yıldızlı bayrağımıza duyulan sevginin önemi vurgulandı.

Ziyaret sonrası bir değerlendirmede bulunan İl Müdürü Yakup Kütük, şehitlerin mirasına sahip çıkmanın bir borç olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımızın tarihini bilen, milletine bağlı, bayrağına sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur. Onlara bu kutsal emanetin kıymetini yerinde anlatmak, milli ruhu aşılamak için bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

