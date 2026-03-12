Vali Eldivan: 'İstiklal Marşı milli şuurun ve ortak değerlerimizin en önemli sembollerinden biridir'

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini nesilden nesile taşıyan en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünün milletçe gururla idrak edildiğini belirten Eldivan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli Mücadelemizin ruhunu, milletimizin bağımsızlık azmini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü milletçe gurur ve derin bir hissiyatla anıyoruz.

Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği destansı mücadelenin en güçlü nişanelerinden biri olan İstiklal Marşı, milletimizin imanını, cesaretini ve bağımsızlık uğruna gösterdiği sarsılmaz iradeyi yürekten gelen dizelerle ebediyete taşımıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu ölümsüz eserle tarih boyunca hür yaşamış bir milletin karakterini, vatan sevgisini ve istiklal uğruna ortaya koyduğu büyük fedakarlıkları destansı bir anlatımla milletimizin ortak hafızasına kazımıştır.

'Korkma!' hitabıyla başlayan bu kutlu marş; milletimizin hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğinin, bağımsızlık ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin en güçlü ifadesi olmuştur. Her mısrasında vatan sevgisini, fedakarlığı, inancı ve millet olma bilincini barındıran İstiklal Marşı, nesilden nesile aktarılan milli şuurun ve ortak değerlerimizin en önemli sembollerinden biridir.

Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği bu aziz vatanı aynı kararlılık ve inançla korumak, birlik ve beraberliğimizi daima güçlü tutmak ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet göklerde gururla dalgalandırmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı