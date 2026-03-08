Haberler

Erzurum'da Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri ve Ziyaretler

Erzurum'da Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri ve Ziyaretler
Güncelleme:
Erzurum'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret ederek, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerinin devletin ve milletin baş tacı olduğunu vurguladı.

Erzurum'da Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik ve ziyaret gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret etti.

Vali Baruş, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu belirtti. - ERZURUM

