Kitap ve doğa buluşması Ormanya'da gerçekleştirildi

Kocaeli'de "Bir Kitap Okumak, Bir Vatan Yeşertmek" etkinliği kapsamında öğrenciler Ormanya'da kitap söyleşisi yaparak, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dört Mevsim Yeşil Vatan" Projesi kapsamında düzenlenen 3. etkinlik, "Bir Kitap Okumak, Bir Vatan Yeşertmek" temasıyla Kartepe Seka Kamp Alanı ve Ormanya'da gerçekleştirildi. "Kar Şiirleri Dinletisi" ve "Toprak Ana'nın Sofrasında Oruç Açmak" etkinliklerinin ardından düzenlenen programda, 5 farklı okuldan 50 öğrenci ve 10 öğretmen yer aldı. Gezginsatırlar Kitap Kulübü üyelerinin de katıldığı etkinlikte katılımcılar, Seka Kamp Alanı'nda kahvaltı yaparak güne başladı.

Programın devamında Ormanya'ya geçen öğrenciler, amfitiyatro alanında "Beyhude Ömrüm" adlı eser üzerine kitap söyleşisi ve tahlil gerçekleştirdi. Öğrenciler, eser hakkında düşüncelerini paylaşarak edebi bakış açılarını geliştirme fırsatı buldu. Etkinliğin koordinatörlüğünü Başiskele Kaymakamlığı AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Ofisi Direktörü Emin Öztürk üstlenirken, moderatörlüğünü Şehit Ozan Özen Proje İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Abdulkadir Avcı yaptı.

Program, öğrencilerin Ormanya gezisiyle sona erdi. Etkinlikte kitap okuma alışkanlığı ile çevre bilincinin birlikte kazandırılması hedeflenirken, programın bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sunması amaçlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
