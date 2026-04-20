Haberler

CHP'li Sevgi Kılıç: Vatan Emniyet'te 'İşkence' ve Kötü Muamele Beyanları Tutanağa Geçirilmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İSTANBUL) - CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Vatan Emniyet'te gözaltındaki gençlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının tutanağa geçirilmediğini belirterek, avukatla görüşme hakkının engellendiğini söyledi ve "Bu hukuksuzluğa derhal son verin" çağrısında bulundu.

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan gençlere ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan Emniyet'te gözaltındaki 79 genç arkadaşımızdan biri kafasından darbe aldı. İsmi ifade sıralamasından çıkarılmış, avukatıyla da görüştürülmüyor. 'İşkence' ve kötü muamele beyanlarını tutanağa geçirmeyi memurlar reddediyor. Bakın tekrar ediyorum: 'İşkence' ve kötü muamele beyanı yazdırılmıyor. Suç işliyorsunuz! Müdafi ile görüşme hakkını sağlayın, beyanları eksiksiz tutanağa geçirin. Bu hukuksuzluğa derhal son verin."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

