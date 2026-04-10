Yozgat Şehitliği'nde Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü duygusal anlarla kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, vatan uğruna can veren kahramanların yad edilmesiyle duygusal bir atmosfere sahne oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta emniyet mensupları ve şehit aileleri bir araya geldi. Şehitlikteki tören, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mustafa Tokay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehitlik özel defterini imzaladı ve yaptığı konuşmasında "Canınız pahasına emanet ettiğiniz bu mukaddes vatan toprağında milletimizin huzur ve güvenliği için 'Önce Vatan' diyerek görevimizin başındayız. Gücümüzü yüce devletimizden, asil milletimizden ve sizlerin ölümsüz mirasından alıyoruz. Teşkilatımızın her bir ferdi bıraktığınız sancağı aynı kararlılıkta taşımaya devam edecektir. Devletimiz, milletimiz ve teşkilatımız sizlere minnettardır. Vatan sağ olsun, ruhunuz şad olsun" diyerek vatan savunmasında yer alan şehitlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra emniyet mensupları, şehit aileleriyle birlikte şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kabir ziyareti esnasında şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Ailelere, emniyet mensupları eşlik ederek teselli verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı