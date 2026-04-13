Yomra Belediye Başkanı Bıyık'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e plaket

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, gerçekleştirdiği sokak yenileme çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Genç, yapılan çalışmaların vatandaşların yaşam konforunu artıracağını vurguladı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Vali Adil Yazar ve Dünya Ticaret Merkezi sokaklarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Genç, yapılan çalışmaların vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

İlçelerde iş birliği çerisinde çalıştıklarını ifade eden Genç, "Yomra'da hayata geçirilen bu çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bıyık ise desteklerinden dolayı Genç'e teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemizin gelişimine, güzelleşmesine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!