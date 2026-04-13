Yomra Belediye Başkanı Bıyık'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e plaket

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Vali Adil Yazar ve Dünya Ticaret Merkezi sokaklarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Genç, yapılan çalışmaların vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

İlçelerde iş birliği çerisinde çalıştıklarını ifade eden Genç, "Yomra'da hayata geçirilen bu çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bıyık ise desteklerinden dolayı Genç'e teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemizin gelişimine, güzelleşmesine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.