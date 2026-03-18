Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında "Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda ulusumuzun birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yazdığı destansı bir kahramanlık öyküsü demektir" dedi.

Vali Mehmet Makas, paylaştığı mesajında "Türk Milletinin, vatanın bağımsızlığı ve özgürlük mücadelesi uğruna ortaya koyduğu şanlı zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti. Çanakkale'yi tüm dünyaya geçilmez kılan, bu uğurda şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale, sadece bir savaşın kazanıldığı yer değil, aynı zamanda ulusumuzun birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yazdığı destansı bir kahramanlık öyküsü demektir. Çanakkale, istikbal için feda-i can eyleyen kahraman vatan evlatlarının bayrak sevgisinin sembolüdür. İslam sancağının da müdafaa edildiği Çanakkale, yalnızca bir ulusun bağımsızlık mücadelesi olmamış, tüm mazlum coğrafyalar ve özgürlük mücadelesi veren milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Bu zafer, milletimizin sarsılmaz iradesini, vatan sevgisini ve kahramanlığını tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları ve kanlarıyla korudukları kutsal vatanımız bizlere emanettir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Aziz Şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza ve milletimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Onların canları pahasına savunduğu değerleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve vatanımızı her alanda en üst seviyeye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatanımızın her köşesinde canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı