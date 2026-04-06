Haberler

Demokrat Partili Altıntaş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yanlış politikalarla yürütüldüğünü savundu. Toprağın vatan olduğunu ifade eden Altıntaş, bu sürecin toplumsal gerilim üretebileceğini belirtti.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk milletinin ekmeği, kederi ve tasayı paylaşacağını ancak vatanını ve bayrağını paylaşmayacağını belirten Altıntaş, "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadesini anımsatarak, vatanın sadece "toprak" olmadığını, egemenlik hakkının teminatı olduğunu dile getirdi.

Altıntaş, "Terörsüz Türkiye" sürecini eleştirerek, "Terörsüz Türkiye süreci yanlış politikalarla yürütülmeye devam edilirse terörü bitirmek yerine yeni bir toplumsal gerilim üretebilir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin bütününü ilgilendiren bir güvenlik ve istikrar meselesine dönüşür, Türk devlet geleneğinin dayandığı değerler aşınmaya başlarsa halkın devlete olan inancı sarsılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

