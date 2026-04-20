MTK Koleji'nde 'Birlik, Dayanışma ve Güvenlik' vurgusu

MTK Koleji'nde, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenciler anısına düzenlenen törende, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatan sevgisi ve öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulandı.

MTK Koleji'nde, okul saldırısında öğrencilerini korumak için kendisini siper eden ve hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve yaşamını yitiren öğrenciler anısına anlamlı bir tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılarak milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu hep birlikte yaşattı. Hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı, vatan sevgisi ve ortak değerlerin gücünü bir kez daha hissettirdi. Anma etkinliğinde, Ayla Kara'nın öğrencileri için gösterdiği fedakarlık ve cesaret vurgulanırken, öğretmenlik mesleğinin taşıdığı hayati sorumluluğa dikkat çekildi. Tören kapsamında ayrıca öğretmenlere yönelik bir teşekkür etkinliği de gerçekleştirildi. Yönetim ve idare kurulu tarafından, öğrenciler adına öğretmenlere çiçek takdim edilerek emekleri, özverileri ve fedakarlıkları için teşekkür edildi. Yapılan konuşmalarda, öğretmenlerin kendilerini her zaman güvende hissetmelerinin gerekliliği vurgulandı. Etkinlikte özellikle okullarda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasına yönelik hassasiyetin altı çizildi. Eğitim ortamlarının güvenliğinin, sağlıklı bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olduğu ifade edildi. MTK Koleji'nin milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesine ve geleceğine sahip çıkan bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilirken, anma töreni birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MUĞLA

