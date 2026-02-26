Haberler

Kütahya'da "orman ve yeşil vatan" temalı resim yarışmasında ödüller verildi

Kütahya'da Özel Gülsüm Güral Müzesi tarafından 'orman ve yeşil vatan' temalı resim yarışmasına katılan öğrenciler, ödül töreninde ödüllerini aldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve Dumlupınar Üniversitesi Dekanı Mercin, sanatın önemine değindi.

Kütahya'da Özel Gülsüm Güral Müzesi tarafından düzenlenen "orman ve yeşil vatan" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, hayırsever Gülsüm Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Yılmaz, Kütahya'nın tarih boyunca büyük sanatkarlar yetiştiren bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Gençlerin bu mirasa sahip çıkması gerektiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen sahip olduğunuz değeri ve nerede yaşadığınızı bilin. Medeniyetin öncüleri bu topraklarda yetişti. Bizler bu emaneti size teslim ediyoruz, sizler de üreterek sizden sonrakilere teslim etme mücadelesi vereceksiniz. Bu anlamlı projeye destek veren hayırseverlerimize, Gülsüm Hanım'a ve Sema Hanım'a şükranlarımı sunuyorum."

Prof. Dr. Mercin ise yarışmanın geleneksel hale gelmesinin sanatsal gelişim açısından önemine değindi.

Yarışmanın akademik bir kıymet taşıdığını ifade eden Mercin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve sürece hem maddi hem manevi destek sağlayan Güral ailesine teşekkür etti.

Sürmeli de babası Nafi Güral adına kurulan vakfın vizyonuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, jüri değerlendirmesi sonucu "yeşil vatan"ı en iyi yansıtan eserlerin sahibi olan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
