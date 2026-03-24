Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim

Liverpool maçında elinin reklam panolarına sıkışmasıyla parmağı kopan Noa Lang, başarılı geçen operasyonun ardından Hollanda Milli Takımı'na katıldı. Noa Lang, Liverpool maçında karşı karşıya geldiği vatandaşı Frimpong ile de bir araya geldi. İki futbolcu arasında o anlara dair yaşanan diyalog dikkat çekti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı zorlu mücadelede futbol sahalarında ender görülen talihsiz bir kaza yaşayan Noa Lang, parmağının kopmasının ardından ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına katılım gösterdi.

FRIMPONG İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı. İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.

''YEMİN EDERİM SANA YARDIMA GELDİM''

Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardım ettiğini anlattığı ve ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü. Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a sarılarak kendisine teşekkür etti.

