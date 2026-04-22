Ortaca'da 'Yeşil Vatan' seferberliği

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayata geçirilen 'Yeşil Vatan-Hayatın Kaynağı' projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Doğaya duyarlılığı artırmayı ve gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen proje, ilçe genelinde geniş katılımla gerçekleştirilen renkli bir etkinliğe sahne oldu.

Ortaca Kaymakamlığı öncülüğünde, Orman Teşkilatı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, 'Yeşil Vatan - The Source Of Life' etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl başlatıldı. Projenin ilk aşamasında öğrencilere çam tohumları dağıtıldı. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçelerinde oluşturulan özel alanlarda bu tohumları toprakla buluşturdu. Süreç boyunca öğrenciler, tohumların fideye dönüşümünü yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Aylar süren bakım ve büyüme sürecinin ardından elde edilen fidanlar, bu yılın bahar aylarında düzenlenen etkinlikle yeniden toprakla buluşturuldu. İlçe merkezinde bulunan 12 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendi yetiştirdikleri fidanları doğayla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Dileyen öğrenciler ise sürece ev bahçelerinde de katkı sağlayarak projeye aileleriyle birlikte destek verdi.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlik, ilçe protokolünün de iştirakiyle adeta bir şenliğe dönüştü. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler hem eğlendi, hem de doğa sevgisini pekiştirdi. Etkinlik boyunca yapılan bilgilendirmelerde, ağaçlandırmanın önemi, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilinci konularına dikkat çekildi.

'Yeşil Vatan - Hayatın Kaynağı' projesinin sadece bir fidan dikim etkinliği olmadığı, aynı zamanda çocuklara doğayla bağ kurmayı öğreten uzun soluklu bir eğitim süreci olduğu vurgulardı. Projenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek devam ettirilmesi planlanırken, daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. - MUĞLA

