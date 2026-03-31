Giresunlu öğrencilerden Siirt'teki jandarmaya duygulandıran mektup

Giresun merkez Abacıbükü İlkokulu öğrencileri, 'Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu' etkinliği kapsamında hazırladıkları mektupları Siirt İl Jandarma Komutanlığına ulaştırdı. Öğrencilerin vatan ve bayrak sevgisini yansıttığı mektuplar, jandarma personeli tarafından ilgiyle karşılandı.

Giresun merkez Abacıbükü İlkokulu öğrencileri, "Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu" etkinliği kapsamında hazırladıkları mektupları, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli personele ulaştırdı.

Öğretmenlerinin rehberliğinde kaleme alınan mektuplarda öğrenciler, çizdikleri kalplerin bir bölümünü kendileri doldururken, diğer bölümünü jandarma personelinin tamamlamasını istedi. Vatan ve bayrak sevgisini yansıtan mektuplar, jandarma personeli tarafından ilgiyle karşılandı. Görevli personel, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayarak kalplerin eksik kalan kısmını doldurdu ve mektupları aynı duygu ve düşüncelerle yanıtladı.

Giresun ile Siirt arasında kurulan bu anlamlı bağ, milletin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, gönüller arasında sıcak bir köprü oluşmasını sağladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
