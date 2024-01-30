Teksas Haberleri
ABD'de Sivil Toplum Kuruluşu, Texas Valisi Abbott'u Şiddet Eylemlerine Teşvik Etmekle Suçladı
ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu
Teksas Valisi Greg Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya hangi özel eşyaları götürdü? Yanıtı bir kez daha gururlandırdı
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerine jiletli telleri kesme yetkisi verdi
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
Karla kaplı yolda aracı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı, ikiye bölündü