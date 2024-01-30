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Teksas Haberleri

Biden'a kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor! Pamuk da onda petrol de

Biden'a kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor! Pamuk da onda petrol de

Teksas - 8 Dakika Önce
ABD'de Sivil Toplum Kuruluşu, Texas Valisi Abbott'u Şiddet Eylemlerine Teşvik Etmekle Suçladı

ABD'de Sivil Toplum Kuruluşu, Texas Valisi Abbott'u Şiddet Eylemlerine Teşvik Etmekle Suçladı

Teksas - 2 Saat Önce
Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Biden'ın sınır güvenliği tasarısını eleştirdi

Teksas - 2 Saat Önce
Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 82,01 Dolara Çıktı

Teksas - 4 Saat Önce
ABD'de göçmen krizi büyüyor! Teksas sınırı yine karıştı

ABD'de göçmen krizi büyüyor! Teksas sınırı yine karıştı

Teksas - 7 Saat Önce
Texas Ulusal Muhafızları Sınır Güvenliğini Sürdürüyor

Texas Ulusal Muhafızları Sınır Güvenliğini Sürdürüyor

Teksas - Dün 22:53
Teksas Valisi, ABD-Meksika Sınırında Yasa Dışı Göç Krizine Meydan Okuyor

Teksas Valisi, ABD-Meksika Sınırında Yasa Dışı Göç Krizine Meydan Okuyor

Teksas - Dün 22:38
BAHÇELİ: MERSİN'İ TANIMAYANLARA 'UĞURLAR OLSUN' DEMELİYİZ -1

BAHÇELİ: MERSİN'İ TANIMAYANLARA 'UĞURLAR OLSUN' DEMELİYİZ -1

Teksas - Dün 01:06
ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu

ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu

Teksas - Dün 00:05
Bahçeli: Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir

Bahçeli: Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir

Teksas - 28.01.2024
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de konuştu: (1)

Teksas - 28.01.2024
ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi 'iç savaş'a neden olur mu?

ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?

Teksas - 27.01.2024
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Adet Arttı

Teksas - 27.01.2024
Teksas Valisi Greg Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD'nin güney sınırına yeni dikenli teller çekeceğini duyurdu

Teksas - 27.01.2024
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek

ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek

Teksas - 26.01.2024
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı

ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı

Teksas - 26.01.2024
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Teksas - 26.01.2024
Amerika'da kaç eyalet var, eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var?

Amerika'da kaç eyalet var, eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var?

Teksas - 26.01.2024
Texas nerede, Texas Amerika'da mı?

Texas nerede, Texas Amerika'da mı?

Teksas - 26.01.2024
ABD Texas olayı ne, Texax'ta ne oluyor?

ABD Texas olayı ne, Texax'ta ne oluyor?

Teksas - 26.01.2024
Amerika ABD parçalanıyor mu, eyaletler (25) ayılıyor mu?

Amerika ABD parçalanıyor mu, eyaletler (25) ayılıyor mu?

Teksas - 26.01.2024
ABD'de 25 eyaletten Biden yönetimine karşı ortak bildiri

ABD'de 25 eyaletten Biden yönetimine karşı ortak bildiri

Teksas - 26.01.2024
Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Brent Petrolü Düşüşe Geçti

Teksas - 26.01.2024
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya hangi özel eşyaları götürdü? Yanıtı bir kez daha gururlandırdı

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzaya hangi özel eşyaları götürdü? Yanıtı bir kez daha gururlandırdı

Teksas - 25.01.2024
Petrol Fiyatları Yükselişte

Petrol Fiyatları Yükselişte

Teksas - 25.01.2024
Tesla, yeni nesil araç çalışmaları nedeniyle büyüme uyarısı yaptı

Tesla, yeni nesil araç çalışmaları nedeniyle büyüme uyarısı yaptı

Teksas - 25.01.2024
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Teksas - 24.01.2024
Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor

Teksas - 24.01.2024
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Teksas - 23.01.2024
ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti

ABD'de iki günde 8 kişiyi öldüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Teksas - 23.01.2024
ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerine jiletli telleri kesme yetkisi verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerine jiletli telleri kesme yetkisi verdi

Teksas - 23.01.2024
Brent Petrolü Yükselişte, Soğuk Hava ve Orta Doğu Gerilimi Etkili

Brent Petrolü Yükselişte, Soğuk Hava ve Orta Doğu Gerilimi Etkili

Teksas - 23.01.2024
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Teksas - 23.01.2024
ABD'de uçakta yangın çıktı, erken iniş yapıldı

ABD'de uçakta yangın çıktı, erken iniş yapıldı

Teksas - 22.01.2024
Brent Petrolü Yeniden Düşüşe Geçti

Brent Petrolü Yeniden Düşüşe Geçti

Teksas - 22.01.2024
Karla kaplı yolda aracı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı, ikiye bölündü

Karla kaplı yolda aracı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı, ikiye bölündü

Teksas - 20.01.2024
ABD'de Kar Fırtınası: Kar Küreme Aracıyla Kafa Kafaya Çarpıştı

ABD'de Kar Fırtınası: Kar Küreme Aracıyla Kafa Kafaya Çarpıştı

Teksas - 20.01.2024
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Azaldı

Teksas - 20.01.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Teksas - 19.01.2024
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

Teksas - 19.01.2024
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