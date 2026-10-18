ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD’nin Teksas eyaletinde binlerce kişinin izlediği Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde düzenlenen askeri gösteri faciayla sona erdi. Stadyumun tavanından halatla sahaya inmeye çalışan bir komando, yaklaşık 52 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan asker yaşamını yitirirken, korku dolu anlar tribünlerdeki seyirciler tarafından saniye saniye izlendi.
- ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda maç öncesi düzenlenen askeri gösteride, stadyum tavanından halatla inmeye çalışan ABD Hava Kuvvetleri mensubu bir asker kontrolünü kaybederek yaklaşık 52 metre yükseklikten yere düştü.
- Ağır yaralanan ve sahada yaklaşık 10 dakika müdahale edilen asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Olay sırasında stadyumda 23 bin 297 seyirci bulunuyordu ve karşılaşmanın başlangıcı yaklaşık 10 dakika gecikti.
ABD'nin Teksas eyaletinde maç öncesi düzenlenen askeri gösteri faciayla sonuçlandı. Stadyumun yaklaşık 52 metre yüksekliğindeki tavanından halatla inmeye çalışan ABD Hava Kuvvetleri mensubu asker, kontrolünü kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce kişinin tanıklık ettiği olay stadyumda büyük paniğe neden oldu.
23 BİN SEYİRCİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YERE ÇAKILDI
Olay, San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda, Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu'nun futbol takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde meydana geldi.
Silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dört asker, stadyumun tavanından halatlarla sahaya inmeye başladı. Ancak askerlerden biri iniş sırasında kontrolünü kaybederek hızla aşağı kaydı ve zemine çakıldı.
SAHADA DAKİKALARCA MÜDAHALE EDİLDİ
Feci düşüşün ardından sağlık ekipleri hızla sahaya geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale edilen asker, ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sırasında stadyumda 23 bin 297 seyirci bulunuyordu. Yaşananlar nedeniyle karşılaşmanın başlangıcı yaklaşık 10 dakika gecikti.
ASKERİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI
ABD Hava Kuvvetleri'nin 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesinde görev yapan askerin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Hayatını kaybeden askerin kimliği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.