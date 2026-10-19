Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Teksas'ta maç öncesi faciası: Stadyum tavanından halatla inen asker sahaya düşüp öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teksas'ta maç öncesi faciası: Stadyum tavanından halatla inen asker sahaya düşüp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin San Antonio kentindeki Alamodome'da üniversite futbol maçı öncesi tavandan halatla inen Hava Kuvvetleri çavuşu Ian Patterson sahanın ortasına düşerek hayatını kaybetti. Maç ise planlandığı gibi oynandı.

  • ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio kentindeki 52 metre yüksekliğindeki Alamodome stadyumunda, üniversite futbol maçı öncesi törende stadyum tavanından halatla inen ABD Hava Kuvvetleri mensubu bir asker sahanın ortasına düşerek hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden asker, San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Ekibi eğitmeni olarak görev yapan Teknik Çavuş Ian Patterson'dır ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, UTSA Roadrunners ile Navy Midshipmen arasındaki maç kazaya rağmen oynanmıştır.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversite futbol maçı öncesi düzenlenen törende stadyumun tavanından halatla inen ABD Hava Kuvvetleri mensubu bir asker, sahanın ortasına düşerek hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre olay, San Antonio kentindeki 52 metre yüksekliğindeki Alamodome stadyumunda cumartesi günü yaşandı.

Görüntülerde askerin ayakları üzerine, sahanın orta noktasına doğru düştüğü görülüyor. Kaza, Teksas Üniversitesi San Antonio (UTSA) ile Deniz Harp Okulu takımları arasındaki maç öncesi yapılan tören sırasında meydana geldi.

Ordunun açıklamasına göre hayatını kaybeden asker, San Antonio Ortak Üssü'nde Taktik Hava Kontrol Ekibi eğitmeni olarak görev yapan Teknik Çavuş Ian Patterson. Patterson kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UTSA Roadrunners ile Navy Midshipmen arasındaki maç ise kazaya rağmen planlandığı gibi oynandı. Kolej atletizm birliği American Conference, maçın sürdürülmesi kararının askerin ölümü doğrulanmadan önce alındığını açıkladı ve Patterson'ın ailesine, arkadaşlarına ve 57. Kanat mensuplarına taziyelerini iletti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Scott Mills, Nellis Hava Üssü'nün yayımladığı açıklamada, "Bu trajedi 57. Kanat'ta derinden hissediliyor. Teknik Çavuş Patterson ve hizmeti kanadımız için çok büyük önem taşıyordu" dedi.

Georgia eyaletindeki Fort Stewart'tan olan Patterson, 15 yıldır ABD ordusunda görev yapıyordu. Birçok askeri nişana sahip olan Patterson, 2022'de Hava Kuvvetleri Karargâhı düzeyinde yılın Özel Harp Astsubay Eğitmeni seçilmişti.

UTSA Rektörü Taylor Eighmy de askerin ailesine, silah arkadaşlarına ve bu yürek burkan trajediden etkilenen herkese en derin taziyelerini sunduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

BBC
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında kritik saatler! 15 kişiye tutuklama talebi
Sergen Yalçın'ın 3 ay önceki sözleri yeniden gündemde: Ben bu takımı uçururum

Milli takım için 3 ay önce söylediği yine gündemde: Ben bu takımı...
Ayazağa'da sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar görüntülendi

İşte felaketin boyutunu en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare başına iş açtı
Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

Tam 2,2 kilogram ağırlığında: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma

Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Oscar'a aday gösterilen oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım

Mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Kedi gibi oturacağım...
'Size kuş göstereceğiz' diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı

"Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı