Kripto madencileri Teksas'ta yapay zekaya yöneliyor

Kripto finans hizmetleri ve altyapı şirketi Galaxy Digital, Teksas'ın McGregor kentinde yaklaşık 500 akrelik bir arazi satın aldı. Şirket, eyaletteki ikinci yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama veri merkezi kampüsünü burada kuracak. Projenin 74 megavatlık ilk aşamayla başlaması ve 2028'de elektrik alması bekleniyor. Kapasite, 2030'a kadar birkaç yüz megavata çıkabilir. Galaxy, McGregor kenti ve yerel ortaklarla geliştirilen projenin özel bir trafo merkezini de içeren "özel finansmanlı bir kampüs" olacağını belirtti. Şirkete göre bu yapı, elektrik altyapısı maliyetlerinin bölge sakinlerine yansımasını önlemeyi amaçlıyor ve yerel vergi tabanına en az 130 milyon dolar katkı sağlayacak.

Bitcoin madencisi ve dijital altyapı şirketi MARA Holdings ise ayrı bir açıklamada, Matagorda County'de 2 gigavata kadar güç kapasitesine erişimi olan 1.200 akrelik enerjili bir sahayı satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, sahayı hem yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama iş yükleri hem de Bitcoin madenciliği için geliştirmeyi planlıyor. Duyurular, Meta'nın Teksas'ın El Paso kentinde 14 milyar dolarlık bir yapay zeka veri merkezi kampüsü planını açıkladığı günle aynı güne denk geldi.

GALAXY İKİNCİ TEKSAS KAMPÜSÜNÜ HELIOS'UN ARDINDAN KURUYOR

Galaxy'nin yeni yatırımı, şirketin Batı Teksas'taki büyük Helios tesisinin ardından geldi. Galaxy'nin CEO'su Mike Novogratz, son birkaç yılda Dickens County'de özel finansmanlı bir veri merkezinin kırsal bir topluluğa uzun vadeli, gerçek bir ortak olabileceğini kanıtladıklarını söyledi. Novogratz'a göre McGregor, disiplinli ve çok kampüslü bir veri merkezi işi kurma stratejilerinin bir sonraki adımı. Yönetici, hesaplama gücüne yönelik talebin geçici bir döngü değil yapısal bir dönüşüm olduğunu ve bunu karşılamanın doğru yolunun ev sahibi toplulukları güçlendiren altyapılar kurmaktan geçtiğini belirtti.

Galaxy, Helios kampüsünü 2022'de Bitcoin madenciliği için satın almış, o günden bu yana yüksek performanslı hesaplama ve yapay zekaya yönelmişti. Teksas'ın bağımsız elektrik şebekesi ERCOT, kısa süre önce Galaxy'nin Helios'u 1,63 gigavat kapasiteye çıkarma planını onayladı. Bu kapasite, CoreWeave tarafından 15 yıllığına kiralandı. Sektör basınına yansıyan bilgilere göre Galaxy geçen hafta, Helios'un ikinci aşama genişlemesini finanse etmek için ilk yüksek getirili tahvil satışından yaklaşık 3,5 milyar dolar toplamayı planlıyordu.

TEKSAS VERİ MERKEZİ YATIRIMLARININ MERKEZİ OLDU

Teksas, geniş elektrik piyasası ile görece düşük elektrik maliyetleri ve büyük ölçekli gelişmelere uygun arazi imkânı sayesinde veri merkezi ve kripto altyapı projeleri için kilit bir adres haline geldi. Eyaletin bağımsız ERCOT şebekesi de yüksek güç kapasitesine erişim arayan geliştiricileri çekiyor. Nitekim veri merkezi işletmecisi Core Scientific de aynı gün, AMD'nin 2027'den itibaren 500 megavatın üzerinde kapasitesini güvence altına alacağını ve bunun 2,5 gigavata kadar büyüyebileceğini açıkladı. Ayrıca Nvidia'nın, Hut 8'in Teksas'taki 1 gigavatlık Beacon Point kampüsü için 50 milyar dolara varan kira anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

Veri merkezleri aynı zamanda siyasi açıdan tartışmalı hale geldi. Bazı eleştirmenler, su ve gürültü kirliliği ihtimalinin yanı sıra yakın bölge sakinleri için artan elektrik maliyetlerine dikkat çekiyor. Bu ay New York, bir yıl boyunca yeni inşaatı yasaklayan geçici bir veri merkezi moratoryumunu kabul eden ilk eyalet oldu. Destekleyenler ise inşaatların istihdam yarattığına ve yerel vergi tabanına katkı sunduğuna işaret ediyor. Duyuruların ardından madencilik hisseleri geriledi. GLXY hissesi yüzde 9'un üzerinde düşüşle 20,63 dolara inerken IREN yüzde 6,6, HUT yüzde 7 ve WULF yüzde 8 değer kaybetti. Coinbase ve Bitcoin de yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

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