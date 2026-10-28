Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, 5 bin dolarla Mar-a-Lago'da hamburger bile alınamayabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump, Texas mitinginde Cumhuriyetçilerin Meclis ve Senato seçimlerini kazanması halinde her yetişkine vadettiği 5 bin doların Mar-a-Lago'da hamburger ve küçük tatlıya bile yetmeyebileceğini söyledi. Fiyatlara dikkat edenlere Mar-a-Lago'ya gitmemelerini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde, her yetişkine vadettiği 5 bin dolar ile Florida'daki Mar-a-Lago Malikanesi'nde hamburger ve küçük tatlı bile alınamayabileceğini söyledi.

CNBC kanalındaki habere göre, Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, mitingde kendisini dinleyenlere "Florida'ya gidin, harika yerlerimizden herhangi birine gidin. Hatta Mar-a-Lago'ya bile gelebilirsiniz. Mar-a-Lago'da misafirim olursunuz. Sorun şu ki; 5 bin dolara alabileceğiniz en fazla şey bir hamburger ve belki küçük bir tatlı olur. Hatta onu bile alabileceğinizden emin değilim. Hayır, oraya gitmeyin, eğer fiyatlara dikkat ediyorsanız, orası iyi bir yer değil." şeklinde seslendi.

ABD Başkanı Trump, 10 Eylül'de Texas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde, Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'la buluştu
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Sibirya'da esir düşen Sivaslı yüzbaşının belgeleri 110 yıl sonra torununa ulaştı: 'Tek bir cevap bile alamadım'

Sibirya'da annesinden haber bekledi! 110 yıl sonra torununa ulaştı
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük faciaya sessiz kalmadı