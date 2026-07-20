Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Cuma ve Cumartesi günleri Ürdün'deki bir Amerikan askeri üssüne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı. Saldırıda biri subay, diğeri er rütbesinde iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İKİ ASKERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Pentagon'un açıklamasına göre saldırıda hayatını kaybeden askerlerden biri, Hawaii eyaletinin Ewa Beach kentinden 25 yaşındaki Teğmen Tyler James Feehan oldu. Yaşamını yitiren ikinci asker ise Teksas eyaletinin Carrollton kentinden 19 yaşındaki Er Isabella Gonzales olarak açıklandı.

SALDIRI BÖLGEDEKİ GERİLİM İYİCE TIRMANDIRDI

Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırı, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan gerilimin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Pentagon, saldırının ardından olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını duyurdu.

ABD yönetiminin saldırıya ilişkin atacağı olası adımlar ve bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde yakından takip edilmesi bekleniyor.