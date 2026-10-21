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PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti

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PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti
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Barcelona, PSG’ye 4-2 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerde açılan “Paris usulü katliam” yazılı pankartı UEFA’ya şikayet etti. Teksas Testere Katliamı filmine gönderme yapılan pankartın şiddet ögeleri içerdiği belirtildi.

  • Barcelona, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerde açılan ve Fransızca "Paris usulü katliam" ifadesi ile Teksas Testere Katliamı filmine gönderme içeren pankartı şiddet ögeleri barındırdığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etti.
  • Barcelona, maç sırasında tribünlerde açılan ve kulübe hakaret içeren diğer pankartların da kaldırılmasını talep etti.
  • Parc des Princes'te oynanan maçı 4-2 kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını galibiyetle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde açılan pankart, Katalan kulübünün tepkisini çekti.

Parc des Princes’teki mücadeleyi 4-2 kaybeden Barcelona, maç öncesinde kale arkasında sergilenen pankart nedeniyle UEFA’ya şikâyette bulundu.

“PARİS USULÜ KATLİAM” YAZILI PANKARTA TEPKİ

Mundo Deportivo’nun haberine göre Barcelona, üzerinde Fransızca “Paris usulü katliam” ifadesi bulunan pankartı, açık biçimde şiddet ögeleri içerdiği gerekçesiyle UEFA’ya bildirdi. Pankartta, 1974 yapımı Teksas Testere Katliamı filmine gönderme yapan bir görsel de yer aldı.

HAKARET İÇEREN PANKARTLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Barcelona’nın itirazı bu pankartla sınırlı kalmadı. Katalan ekibinin, karşılaşma sırasında tribünlerde açılan ve kulübe hakaret içeren diğer pankartların da kaldırılmasını talep ettiği aktarıldı.

PSG ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Karşılaşmayı kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçını galibiyetle tamamladı. Paris ekibinin gollerini Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian Ruiz kaydetti. Barcelona’nın golleri ise Xavi Espart ve Lamine Yamal’dan geldi.

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