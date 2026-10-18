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ABD askeri Texas'ta stadyumda halatla inişte metrelerce yükseklikten düşerek öldü

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ABD Hava Kuvvetleri mensubu bir asker, Texas'ın San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda futbol maçı öncesi seremonide halatla iniş sırasında metrelerce yükseklikten düştü. Yaralanan asker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Hava Kuvvetlerinden bir asker, Texas eyaletindeki bir futbol maçı öncesi yapılan seremoni kapsamında stadyumun tavanından halatla inmeye çalışırken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

CBS News'in haberine göre Texas'ın San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda "silahlı kuvvetlere ve gazilere saygı" maçı yapılacaktı.

Maç öncesi seremoni sırasında "halatla iniş gösterisi" kapsamında stadyuma inmeye çalışan ismi paylaşılmayan Hava Kuvvetleri mensubunun metrelerce yükseklikten düştüğü anın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Nellis Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, düşen askerin yaralandığı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

The Guardian'ın haberinde Alamodome Stadyumu'nun çatısının yüksekliğinin yaklaşık 52 metre olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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