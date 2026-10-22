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Elif Nur Turhan, Teksas'taki IBF şampiyonluk maçı öncesi Bayburt kampını tamamladı

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Elif Nur Turhan, Teksas'taki IBF şampiyonluk maçı öncesi Bayburt kampını tamamladı
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Milli boksör Elif Nur Turhan, IBF Dünya Hafif Sıklet Şampiyonluğu koruma maçı hazırlıkları kapsamında Bayburt'ta 20 günlük kampını tamamladı. Turhan, 8 Kasım 2026'da ABD'nin Teksas eyaletinde Alycia Baumgardner ile karşılaşacak ve ABD'de 15 günlük kamp yapacak.

Milli boksör Elif Nur Turhan, IBF Dünya Hafif Sıklet Şampiyonluğu koruma maçı hazırlıklarının Bayburt kampını tamamladı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 8 Kasım 2026'da ABD'nin Teksas eyaletinde Alycia Baumgardner ile karşı karşıya gelecek.

Kentte sürdürdüğü 20 günlük kampı tamamlayan başarılı sporcu, ABD'de de 15 günlük kampa girecek.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı açıklamada, milli sporcuya başarılar dileyerek, "Bayburt Belediyesi olarak sporcumuzun Bayburt'ta geçirdiği kamp dönemini en verimli şekilde değerlendirmesi ve iyi bir hazırlık süreci geçirmesi adına her türlü desteği sağladık. Elif Nur Turhan'a bu önemli mücadelede gönülden başarılar diliyor, şampiyonluk kemerini koruyarak bizleri bir kez daha gururlandırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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