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Teksas'ta Askeri Helikopter Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Teksas'ta Askeri Helikopter Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait Apache tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Helikopter, Fort Hood üssünden kalktıktan sonra Salado kentinde bir tarlaya düştü. Kazanın neden olduğu orman yangını nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEW YORK, 13 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinde orduya ait Apache tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bell County Şerif Ofisi Sözcüsü Cliff Coleman, çarşamba günü yerel saatle 13.35 sularında Teksas'ın Salado kentinde düşen helikopterin 2 pilotunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Askeri yetkililer, hava aracının ABD Kara Kuvvetleri'nin büyük üslerinden Fort Hood'da konuşlu bir AH-64 Apache saldırı helikopteri olduğunu bildirdi.

Kazanın yol açtığı orman yangını nedeniyle çevredeki bazı evler tahliye edildi.

Helikopterin herhangi bir yapı veya kişiye çarpmadığını belirten Coleman, "Helikopter tarlaya düştü. Şiddetli bir kaza olduğu açıkça görülebiliyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acil müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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