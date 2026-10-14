Breaking Bad'de Walt Jr.'ı canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatına son verdi

"Breaking Bad" dizisinde uyuşturucu baronu Walter White'ın oğlu rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Reuters haber ajansına konuşan basın danışmanı Mitte'nin hayatına son verdiğini söyledi.Genç aktör, ABD'nin Teksas eyaletinin Brownsville kentinde öldü.Tıpkı Breaking Bad dizisindeki gibi karakteri gibi serebral palsi hastası olan Mitte, bu diziyle dünyaca ünlendi.Breaking Bad'in başrol oyuncusu Bryan Cranston dizide, kanser teşhisi sonrası ailesini geçindirmek için suç dünyasına adım atan bir lise kimya öğretmenini canlandırıyordu.Mitte'nin ölümü sonrası bir mesaj paylaşan Cranston, aktörle, Walter White Jr. rolüne seçildiği 14 yaşında tanıştığını söyledi.Mesajında, "Şubat 2007'de pilot bölümün çekimlerine başladığımızda henüz çok toydu; ancak zamanla, gerçekten başarılı bir oyuncuya dönüşmesine tanıklık ettik" diye yazdı.Mitte'nin engelli oyuncuların haklarını savunma konusundaki çabalarını takdirle andı ve hastalığının onu engellemesine izin vermemesini övdü.Cranston mesajında, "Kendi canına kıydığını duymak bilhassa kahredici" dedi ve "Seni özleyeceğim evlat" ifadelerini kullandı.Mitte bu dizideki performansıyla 2014 yılında Screen Actors Guild Ödülü'ne layık görüldü.Mitte ayrıca United Cerebral Palsy ve Shriners Children's isimli vakıflarda da elçi olarak görev yaptı.

Breaking Bad, ABD'de 2008'den 2013'e kadar beş sezon boyunca yayınlandı. Vince Gilligan'ın yarattığı anti-kahraman temalı dizi, Primetime Emmy Ödülleri'nde 58 adaylık elde etmiş ve hem 2013 hem 2014 yılında iki kez En İyi Drama Dizisi ödülü dahil olmak üzere 16 Emmy kazanmıştı. Dizi, 21. yüzyılın en iyi Amerikan televizyon yapımlarından biri olarak gösteriliyor.Bryan Cranston, dizide kanser teşhisinin ardından ailesine maddi destek sağlayabilmek için suç dünyasına adım atan New Mexico'lu bir lise kimya öğretmenini canlandırıyor. Metamfetamin ticaretinin karanlık dünyasına giderek daha fazla sürüklendikçe, oğlu Walt Jr. ile arasındaki mesafe de açılıyor. Walt Jr. ise dizi boyunca bu durumdan duyduğu rahatsızlığı çoğu zaman mizahi bir dille dile getiriyor.Mitte'nin yolunun Breaking Bad ile kesişmesi Louisiana'da büyüyen Mitte, 2005 yılında küçük kız kardeşinin oyunculuk kariyerini desteklemek için Los Angeles'a taşındığında henüz gençlik çağının başındaydı. Kısa süre sonra kariyerinde dönüm noktası olacak rol için seçmelere katıldı.Mitte daha önce, Los Angeles'taki ilk seçmesinin California eyaleti için hazırlanan metamfetamin karşıtı bir kamu spotu olduğunu anlatmıştı.Ekim ayı başlarında katıldığı bir podcast yayınında Mitte, "Sonra Breaking Bad seçmelerine geldik. Bana göre o da bir bakıma metamfetamin karşıtı bir yapımdı çünkü hikaye hiç kimse için iyi bitmiyordu" dedi.Canlandırdığı karakter, dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın serebral palsisi daha ağır seyreden ve koltuk değneği kullanan eski bir arkadaşından esinlenerek oluşturulmuştu. Mitte'nin ise böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu.

Oyuncu, sağlık durumuna dizide hiç doğrudan değinilmeyen bir genci canlandırırken karaktere samimi ve doğal bir yaklaşım getirdi; mizahı da performansının önemli bir parçası oldu.Dizinin başarısıyla tanınırlık kazandıktan sonra Mitte, görünür ya da görünmez engelleri bulunan kişilerin daha çeşitli rollerde ve daha derinlikli karakterlerle temsil edilmesi için mücadele etti.2021 yılında BBC'ye verdiği röportajda, "Ödül sezonları geldiğinde hepimiz beden ve zihin çeşitliliğini yansıtan yapımları görmeyi umuyoruz" demişti.Mitte, "Engelli temsilinin görünürlüğünün artmasını görmek sevindirici. Ancak ilerleme bazen büyük dönüşümlerden çok, tek tek yaşanan atılımlar ve anlarla gerçekleşiyor" ifadelerini kullanmıştı.Mitte'nin rol aldığı diğer yapımlar arasında Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton ve bu yıl yayımlanan son projesi Talking to Strangers da bulunuyor.Rebecka Pieder'in katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .