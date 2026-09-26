Trump maça böyle geldi! Air Force One stadyumu selamladı

Trump maça böyle geldi! Air Force One stadyumu selamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump’ın izleyeceği Texas-Tennessee karşılaşması öncesinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Trump’ı taşıyan Air Force One, Knoxville’daki Neyland Stadium’un üzerinden alçak geçiş yaptı. Kısa süre sonra bölgeye iniş yapan başkanlık uçağının stadyum üzerinden geçişi, dev karşılaşma öncesindeki atmosferi daha da hareketlendirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One, Texas Longhorns ile Tennessee Volunteers arasındaki kolej futbolu maçı öncesinde Neyland Stadium üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.
- Air Force One'ın stadyum üzerinden geçişi yerel saatle yaklaşık 11.30'da gerçekleşti.
- Trump'ın maça katılacağının açıklanmasının ardından Neyland Stadium çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve girişlerde Secret Service tarafından ilave kontroller uygulandı.
Trump’tan maç öncesi gelen sürpriz görüntü, Texas ile Tennessee arasında oynanan kritik kolej futbolu karşılaşması öncesinde dikkat çekti. ABD Başkanını taşıyan Air Force One, tribünlerin dolmaya başladığı sırada Neyland Stadium’un üzerinden geçti.
AIR FORCE ONE STADYUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Abd Başkanı Donald Trump, Texas Longhorns ile Tennessee Volunteers arasındaki mücadeleyi izlemek üzere Knoxville’a gitti. Trump’ı taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Neyland Stadium’un üzerinden oldukça alçak bir uçuş gerçekleştirdi. Uçak daha sonra yeniden yükseldi ve kısa süre içinde iniş yaptı. Uçuşun, stadyumdaki binlerce taraftar tarafından da görüldüğü aktarıldı. New York Post’un aktardığına göre Air Force One’ın geçişi, karşılaşma öncesinde yerel saatle yaklaşık 11.30’da gerçekleşti.
TRUMP MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
University of Tennessee, karşılaşma öncesindeki bilgilendirmesinde Donald Trump’ın Texas-Tennessee maçına katılacağını açıklamıştı. Başkanın ziyareti nedeniyle Neyland Stadium çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Taraftarlardan stadyuma normalden daha erken gelmeleri istendi ve girişlerde Secret Service tarafından ilave güvenlik kontrolleri uygulandı.